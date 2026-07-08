Вступительная кампания-2026: что должны найти абитуриенты перед вступлением

С 1 июля в Украине официально стартовал основной этап вступительной кампании в заведения высшего образования. Теперь абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты и готовиться к подаче заявлений.

В этом году Министерство образования и науки ввело ряд изменений, которые должны сделать процесс поступления более простым и удобным. О главных нововведениях рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в комментарии РБК-Украина.

Основной механизм вступления остается неизменным

Как и в предыдущие годы, поступающие будут проходить традиционные этапы: составление вступительных экзаменов, регистрацию электронного кабинета, подача заявлений в университеты, конкурсный отбор и зачисление. В то же время, отдельные правила были пересмотрены для оптимизации процедуры.

Меньше заявлений для поступления

Одним из главных изменений стало сокращение максимального количества заявлений. Теперь поступающие могут подать не более 10 заявлений, из которых всего пять — на бюджетную форму обучения.

В МОН объясняют, что такое решение было принято после анализа предыдущих вступительных кампаний. По статистике, подавляющее большинство абитуриентов поступало по одному из первых трех приоритетных заявлений, тогда как документы, представленные с 11 по 15 приоритет, практически не влияли на результаты.

Мотивационные письма больше не нужны

Еще одно важное изменение – отмена обязательных мотивационных писем. В Министерстве образования отмечают, что этот инструмент не оказал существенного влияния на отбор кандидатов, поэтому его решили убрать из вступительной процедуры.

Новые правила для творческих специальностей

Для абитуриентов на творческие специальности увеличили значение результатов творческого конкурса. Весовой коэффициент оценки по математике уменьшили до 0,075, то есть ее влияние на общий конкурсный балл составит менее 10%.

Какие результаты НМТ можно использовать

В 2026 году абитуриенты могут поступать по результатам Национального мультипредметного теста, составленного в 2023, 2024, 2025 или 2026 годах.

При этом комбинировать результаты разных лет не разрешается – для участия в конкурсе необходимо использовать полный комплект баллов всего одного года.

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Новые возможности для украинцев за рубежом и поступающих с ВТО

Для выпускников украинских школ, ныне обучающихся в европейских странах, расширили возможности поступления. Они могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов страны пребывания вместо НМТ. Кроме того, Министерство образования расширило доступ к поступлению через образовательные центры для абитуриентов с временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

Благодаря этим изменениям вступительная кампания-2026 должна стать более удобной, а процедура подачи документов более простой и эффективной для большинства будущих студентов.

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