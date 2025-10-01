Выплата в 1,5 тысячи гривен: украинцам объяснили, кто имеет право на помощь

Некоторые украинцы имеют возможность получить 1500 гривен, если оформят Дія.Карту. Речь идет исключительно о ветеранах.

Об этом сообщает сервис "Дія". Средства предназначены для занятий спортом. Их можно использовать на:

абонемент в тренажерный зал;

посещение бассейна;

оплату спортивных секций.

В "Дії" объясняют: спорт для ветеранов – это о восстановлении сил, энергии и внутреннем равновесии. Поэтому с 1 октября владельцы Дія.Карты смогут получить 1500 гривен по программе "Ветеранский спорт" и направить их на тренировку или активный отдых.

Также отмечается, что Дія.Карта – это универсальный финансовый инструмент. Она объединяет счет для выплаты от государства, в том числе по программе "Ветеранский спорт", и функцию электронного кошелька для личных средств с возможностью комбинированной оплаты.

К примеру, если абонемент на ваши тренировки стоит 2 000 гривен, а в рамках программы покрывается всего 1 500, то остальные 500 гривен автоматически спишется с личных средств на Дія.Карте, – объяснили в сервисе.

Важно: если человек уже пользовался этой программой в предыдущем квартале, новые выплаты будут зачислены на тот же счет.

Что нужно знать о Дія.Карте?

30 июля этого года правительство приняло решение о запуске Дія.Карты. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что новый инструмент позволяет государству более эффективно управлять программами финансовой поддержки. Для граждан это – универсальная цифровая карта, которая открывает доступ к разным видам помощи, а для правительства – удобный механизм контроля целевого использования средств.

Кроме программы "Ветеранский спорт", на Дія.Карту можно получить и другие выплаты: военные облигации, пособие по безработице, поддержку для ВПЛ и т.д.

