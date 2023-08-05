Вызовет проблемы с желудком: семь продуктов, с которыми категорически нельзя есть арбуз

Медики рассказали о продуктах, с которыми не рекомендуется употреблять арбуз во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом. Например, нельзя сочетать арбуз и дыню с некоторыми сырами, такими как брынза и фета, а также с овечьим и козьим сыром, поскольку это может привести к изжоге, вздутию или тяжести в животе.

Об этом пишет ukr.media.

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Также эксперты предупреждают об опасности потребления арбуза или дыни вместе с молочными, кисломолочными, жареными, жирными и солеными продуктами, хлебом, яйцами, бобами, мясом, рыбой, крупами и спиртными напитками. Все эти сочетания могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Эксперты также подчеркивают, что потребление арбуза и дыни в больших количествах может привести к проблемам. Эти фрукты быстро перевариваются, поэтому их следует есть осторожно. Лучше употреблять их за несколько часов до или после еды. Также можно приготовить из них лимонады, что сбережет полезные свойства этих фруктов.

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