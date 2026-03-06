'Взлетела' бронь в Резерв+: что делать

Основания для отмены бронирования военнообязанных определены пунктом 31 Порядка бронирования на период мобилизации и военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 №76. Однако этот документ не содержит четких разъяснений по поводу действий в случае, когда бронирование исчезает без указанных в нем причин.

В такой ситуации специалисты советуют действовать по следующему алгоритму. Об этом сообщает Kadroland.

Шаг 1. Переустановить приложение. Если бронирование внезапно перестало отображаться, следует сначала удалить и повторно установить мобильное приложение Резерв+. Иногда проблема может быть связана с сбоем в работе программы.

Шаг 2. Проверьте информацию на портале. Если после переустановки ничего не изменилось, работодателю следует проверить на портале Действие, действительно ли работник больше не значится забронированным. Если бронирование исчезло, следует обратиться к технической поддержке сервиса. В обращении следует описать ситуацию и отметить, что бронирование было подтверждено документально (например, распечаткой), но больше не отображается в системе.

Обратиться в службу поддержки можно, в частности через телеграмм-бот Diia_help_bot. В то же время, пользователи сообщают, что рассмотрение таких обращений иногда занимает длительное время.

Шаг 3. Повторное бронирование работника. На практике одним из самых эффективных решений часто становится повторное оформление бронирования (при наличии соответствующей квоты или места).

Следует учитывать, что новое бронирование оформляется в стандартные сроки – примерно до 72 часов.

