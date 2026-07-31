'Я не уверен', - Трамп о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не определился, будет ли Украине предоставлять лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Таким образом, он поставил под сомнение реализацию одного из ключевых оборонных проектов, на который рассчитывает Киев.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на комментарий американского президента. По словам Трампа, Вашингтон пока только рассматривает этот вопрос.

"Patriot — это чрезвычайно мощное оружие, поэтому мы должны быть очень осторожны в отношении того, кому предоставляем лицензии. В целом мы не практикуем выдачу лицензий на такое оборудование", — заявил он. Эти слова прозвучали через два дня после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. После переговоров украинский лидер назвал их успешными и сообщил, что стороны обсудили возможность производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других оборонных инициатив.

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Financial Times напоминает, что в начале июля во время саммита НАТО в Турции Трамп заявлял о готовности США предоставить Украине соответствующую лицензию. Издание подчеркивает, что системы Patriot имеют критическое значение для украинской противовоздушной обороны, поскольку позволяют перехватывать российские баллистические ракеты, атакующие Киев и другие города. Именно поэтому возможность локального производства таких ракет в Украине рассматривается как важный шаг по укреплению обороноспособности страны.

Кроме того, Трамп заявил, что его главной целью остается прекращение войны России против Украины. По его словам, в ближайшие дни в Украину впервые прибудут его специальные представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф. "Если сказать просто, мы хотим, чтобы война России против Украины завершилась. Мы стремимся не к ракетам, а к миру", — подчеркнул президент США.

Напомним, Трамп потрясен тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории.

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