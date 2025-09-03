Забудете о СТО: топ автомобилей, которые редко ломаются

Семейный автомобиль должен совмещать удобство, емкость, надежность и безопасность. Именно поэтому среди самых лучших вариантов в 2025 году эксперты советуют обратить внимание на модели Toyota, Honda и Hyundai.

Лидером среди кроссоверов остается Toyota RAV4 – особенно хорошо себя показали автомобили 2019–2023 годов выпуска. Они неприхотливы в обслуживании, не нуждаются в дорогостоящих деталях и легко ремонтируются. Об этом пишет itsider.

Не отстает от него и Honda CR-V. Модели 2017-2022 годов способны служить десятилетиями, а их двигатели и трансмиссии отличаются исключительной надежностью – поломки случаются крайне редко.

Для больших семей отличным выбором станет минивэн Honda Odyssey. Он имеет просторный салон, экономичный 3,5-литровый V6 двигатель и разработан специально для ежедневной интенсивной эксплуатации. Этот автомобиль создан для активной семейной жизни.

Еще один минивэн в рейтинге – Toyota Sienna. Простой, комфортный и одновременно надежный, он не требует дорогостоящего техобслуживания и отличается умеренным расходом топлива.

Замыкает пятерку фаворитов полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade. С момента появления в 2018 году он стабильно удерживает высокие позиции в рейтингах благодаря своей надежности, современному оснащению и расширенным системам безопасности.

