Забудете о СТО: топ самых надежных кроссоверов

Кроссоверы остаются одним из самых популярных видов легковых автомобилей в мире, ведь совмещают комфорт, универсальность и современный дизайн. В то же время многие водители предпочитают внедорожников, которые предлагают еще больше возможностей, в частности во время поездок по бездорожью.

Издание SlashGear обнародовало рейтинг пяти самых надежных кроссоверов и внедорожников 2025 года. Оценку проводили эксперты JD Power, которые определили модели, отличившиеся высоким качеством сборки, надежностью и удовлетворенностью владельцев. Об этом пишет enovosty.

Среди субкомпактных кроссоверов первое место получил Nissan Kicks, набравший 88 из 100 баллов. Эта модель отличается низким расходом топлива и доступной ценой, что сделало ее одной из самых популярных в своем классе.

В категории компактных кроссоверов самой надежной признан Toyota RAV4. Автомобиль получил 87 баллов и получил одобрительные отзывы за практичность, комфорт и способность преодолевать легкое бездорожье.

Среди кроссоверов среднего размера лидером стал Nissan Murano, также набравший 88 баллов. Специалисты отметили его обширный салон, приятную динамику движения и улучшенное качество по сравнению с предыдущими поколениями моделей этого бренда.

Самым надежным среди полноразмерных кроссоверов назван GMC Acadia, получивший 87 баллов. Несмотря на значительные размеры, автомобиль имеет экономичный расход топлива и предлагает комфортабельный интерьер с современным оборудованием.

А среди крупных внедорожников первенство получил Chevrolet Tahoe, набравший 78 баллов. Этот автомобиль отличается вместительным салоном и багажником, а владельцы отмечают его удобство в управлении и легкость при парковке, несмотря на габариты.

