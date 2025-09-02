Закрутки через границу: что можно везти и как избежать проблем

Во время путешествий за границу путешественникам следует помнить об особых таможенных правилах, действующих в разных странах. Чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, следует заранее ознакомиться с тем, какие вещи запрещено ввозить.

Тема перевозки домашних консервов в Польшу актуальна для многих украинцев, часто посещающих родных или переезжающих за границу, отмечает TransferGo. Чтобы избежать проблем с таможней, следует заранее знать действующие ограничения.

Польское законодательство допускает ввоз продовольствия для личного потребления, однако действуют правила относительно количества, типов продуктов и способа их упаковки.

В частности, под запретом – закрутки, содержащие мясо, молочные ингредиенты или другие продукты животного происхождения, ведь они представляют риск распространения заболеваний. Так что консервы с тушеным мясом, сливочными соусами или молочными составляющими ввозить нельзя.

Через границу разрешается перевозить:

компоты;

соление;

консервированные овощные салаты;

различные домашние закрутки с фруктами и овощами.

Если интересует, можно ли ввозить варенье – да, но только в небольших количествах, чтобы не возникало подозрения в коммерческих целях. То же правило касается и меда.

Следует учитывать, что согласно требованиям ЕС, один человек может ввезти не более 2 килограммов пищевых продуктов. Эта норма распространяется также на мед.

Разрешено ли перевозить закрутки через словацкую границу?

В Словакии действуют почти такие же требования к продуктам, как и в других странах ЕС. Запрещается провоз мясных и молочных изделий. Что касается рыбной продукции – разрешается ввоз сырой или готовой рыбы, но не более 20 кг на одного человека, сообщает SME.

Часто возникает вопрос, можно ли брать с собой орехи. Если они очищены, не проращены и предназначены исключительно для личного употребления, проблем не будет. В то же время следует ограничиться объемом до 2 килограммов.

Без труда можно перевозить и сушеные грибы. Главное – правильно их упаковать: использовать прозрачный пакет или контейнер, положить в удобное место и добавить короткую отметку с названием вида грибов.

