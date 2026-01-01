Землю накроет 6-ти бальная магнитная буря: прогноз на 1 января

Начало 2026 для Земли будет сопровождаться повышенной солнечной активностью. В первые дни января ожидается магнитная буря, вызванная усилением геомагнитных процессов.

Специалисты объясняют, что возмущение магнитного поля возникнет из-за быстрых потоков солнечного ветра, исходящих из корональной дыры на Солнце, а также из-за возможного появления выбросов корональной массы. Само соединение этих факторов может повлиять на состояние магнитосферы Земли. Об этом сообщает британская геологическая служба.

В первый день года прогнозируется магнитная буря уровня G1, однако не исключено ее кратковременное усиление уровня G2. Уже 2 января активность будет постепенно снижаться, и геомагнитная ситуация будет колебаться от спокойной до умеренной.

Магнитные бури являются следствием солнечных вспышек и потоков заряженных частиц, которые достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитным полем. Подобные явления способны оказывать влияние на работу спутниковых систем, связь и навигацию. Кроме того, некоторые люди в такие периоды жалуются на головные боли, усталость или общее ухудшение самочувствия.

