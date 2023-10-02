"Жаба цицьки дасть" и "давати горобцям дулі": значение фразеологизмов
Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, имеющие прямое или переносное значение, их нельзя понять исходя из прямого значения их слов.
Фразеологизмы часто используются в разговорной речи, и они могут быть сложными для понимания для людей, не являющихся носителями языка. Чтобы понять фразеологизмы, нужно узнать их значение.
Предлагаем узнать значение распространенных в украинском языке фразеологизмов "жаба цицьки дасть" и "давати горобцям дулі".
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Жаба цицьки (або циці) дасть – значит погибнуть попав в сложные, необычные условия, или когда кому-нибудь будет очень трудно чего-то добиться.
Лягушка в украинской культуре является символом хвастливости, повышенной самооценки, скупости. Кое-где лягушку сравнивают с бессмысленным или алчным человеком, есть следующие высказывания: "жаба душить", "жаба дере".
Распространены также следующие фразеологизмы, связанные с лягушкой:
- Страшна як жаба, страшна як ропуха (некрасивый человек).
- Очі як у жаби (вылупленный человек).
- Дивиться, як жаба в болоті (недоброжелательный взгляд).
- Скаче заміж, як жаба в мул (спешить).
- Синя як жаба (пьяный человек).
- Ні рак, ні жаба
- (очень пьяный человек).
Также распространен такой фразеологизм как "давати (крутити) горобцям дулі".
Эта фраза означает бездельничать, слоняться без дела, бездельничать.
По-другому можно сказать:
- Годувати баглаї
- Бити байдики
- Ганяти собак
- Ганяти ворон
- М’яти ханьки
- Клеїти дурня
- Витрішки продавати
- Ловити ґави
- Справляти посиденьки
- Не взятися ні за холодну воду
- Ганяти вітер по вулицях
Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".
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