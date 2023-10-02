'Жаба цицьки дасть' и 'давати горобцям дулі': значение фразеологизмов

Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, имеющие прямое или переносное значение, их нельзя понять исходя из прямого значения их слов.

Фразеологизмы часто используются в разговорной речи, и они могут быть сложными для понимания для людей, не являющихся носителями языка. Чтобы понять фразеологизмы, нужно узнать их значение.

Предлагаем узнать значение распространенных в украинском языке фразеологизмов "жаба цицьки дасть" и "давати горобцям дулі".

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Жаба цицьки (або циці) дасть – значит погибнуть попав в сложные, необычные условия, или когда кому-нибудь будет очень трудно чего-то добиться.

Лягушка в украинской культуре является символом хвастливости, повышенной самооценки, скупости. Кое-где лягушку сравнивают с бессмысленным или алчным человеком, есть следующие высказывания: "жаба душить", "жаба дере".

Распространены также следующие фразеологизмы, связанные с лягушкой:

Страшна як жаба, страшна як ропуха (некрасивый человек).

Очі як у жаби (вылупленный человек).

Дивиться, як жаба в болоті (недоброжелательный взгляд).

Скаче заміж, як жаба в мул (спешить).

Синя як жаба (пьяный человек).

Ні рак, ні жаба

(очень пьяный человек).

Также распространен такой фразеологизм как "давати (крутити) горобцям дулі".

Эта фраза означает бездельничать, слоняться без дела, бездельничать.

По-другому можно сказать:

Годувати баглаї

Бити байдики

Ганяти собак

Ганяти ворон

М’яти ханьки

Клеїти дурня

Витрішки продавати

Ловити ґави

Справляти посиденьки

Не взятися ні за холодну воду

Ганяти вітер по вулицях

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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