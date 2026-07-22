Жара более 30 градусов: прогноз погоды в Украине на 22 июля.

22 июля в Украине будет преобладать комфортная летняя погода без зной. В большинстве областей ожидается умеренное тепло и отсутствие значительных осадков, тогда как самые высокие температуры сохранятся только на юге и востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, самое жаркое будет в Крыму, а также в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Там воздух прогреется до +26...+31 градуса.

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Самое же прохладное будет на севере и северо-западе. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине днем ожидается только +19...+22 градуса. В других регионах Украины температура будет колебаться в пределах +22…+25 градусов.

Кратковременные дожди с грозами возможны в Одесской и Николаевской областях, местами Черкасской и Закарпатье. В то же время в большинстве областей существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В Киеве среда пройдет без существенных дождей. Ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями, а температура воздуха днем составит около +22...+23 градуса.

Впрочем, такая умеренно теплая погода будет непродолжительной. По словам Наталки Диденко, на следующей неделе волна жары охватит практически всю территорию Украины.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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