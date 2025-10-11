Зимняя помощь для людей с инвалидностью: куда обращаться за выплатами
В Днепропетровской области люди с инвалидностью могут стать участниками программы поддержки, реализуемой благотворительным фондом "Право на Защиту". Помощь предусмотрена для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг в период отопительного сезона 2025-2026 годов.
Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и социальной защиты населения города Покров в своем Facebook. Как отмечается, финансовая помощь от благотворительного фонда "Право на Защиту" будет доступна жителям Покровского городского территориального общества.
К участию могут приобщиться граждане с инвалидностью I, II или III группы, которым необходима поддержка для оплаты коммунальных услуг в зимний период. В то же время домохозяйство должно отвечать нескольким критериям:
- не иметь государственной субсидии на оплату коммунальных услуг в сезон 2025-2026 годов;
- ни один из зарегистрированных членов семьи не должен получать или быть зарегистрирован на аналогичную помощь в других благотворительных организациях – в частности, на покрытие расходов на коммунальные услуги, приобретение источников энергии или топливных брикетов для отопления.
Как подать заявку на участие в программе помощи
Лица, которые отвечают условиям программы от благотворительного фонда "Право на Защиту", могут зарегистрироваться, заполнив заявление и опустив его в специальные ящики, размещенные в фойе таких учреждений:
- Управление труда и социальной защиты населения (ул. Залужного, 5);
- Шолоховский старостат (с. Шолохово, ул. Центральная, 14).
В заявлении необходимо указать следующие данные:
- фамилия, имя и отчество;
- дату рождения;
- идентификационный код;
- контактный номер телефона и адрес проживания;
- группу инвалидности.
- Если владельцем жилья является другой человек, нужно указать его данные дополнительно.
Прием заявлений продлится до 15 октября текущего года.
В сообщении отмечается, что если заявитель не отвечает указанным критериям, обращаться не нужно. Регистрация не гарантирует получение выплат – окончательное решение принимается представителями фонда после проверки информации.
