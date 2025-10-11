Зимова допомога для людей з інвалідністю: куди звертатися за виплатами

У Дніпропетровській області люди з інвалідністю можуть стати учасниками програми підтримки, яку реалізує благодійний фонд "Право на Захист". Допомога передбачена для покриття витрат на оплату комунальних послуг у період опалювального сезону 2025–2026 років.

Про це повідомила пресслужба Управління праці та соціального захисту населення міста Покров у своєму Facebook. Як зазначається, фінансова допомога від благодійного фонду "Право на Захист" буде доступна для мешканців Покровської міської територіальної громади.

До участі можуть долучитися громадяни з інвалідністю I, II або III групи, яким необхідна підтримка для оплати комунальних послуг у зимовий період. Водночас домогосподарство повинно відповідати кільком критеріям:

не мати державної субсидії на оплату комунальних послуг у сезон 2025–2026 років;

жоден із зареєстрованих членів родини не повинен отримувати чи бути зареєстрованим на аналогічну допомогу в інших благодійних організаціях – зокрема, на покриття витрат за комунальні послуги, придбання джерел енергії чи паливних брикетів для опалення.

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

Особи, які відповідають умовам програми від благодійного фонду "Право на Захист", можуть зареєструватися, заповнивши заяву та опустивши її до спеціальних скриньок, розміщених у фойє таких установ:

Управління праці та соціального захисту населення (вул. Залужного, 5); Шолоховський старостат (с. Шолохове, вул. Центральна, 14).

У заяві необхідно зазначити такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

ідентифікаційний код;

контактний номер телефону та адресу проживання;

групу інвалідності.

Якщо власником житла є інша людина, потрібно вказати її дані додатково.

Прийом заяв триватиме до 15 жовтня поточного року.

У повідомленні наголошується: якщо заявник не відповідає вказаним критеріям, звертатися не потрібно. Реєстрація не гарантує отримання виплат – остаточне рішення ухвалюють представники фонду після перевірки інформації.

