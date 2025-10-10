Фінансова допомога для українців на опалювальний сезон: де будуть доступні виплати

Французька гуманітарна організація Acted Ukraine восени запускає програму фінансової допомоги для підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років. Гроші надаватимуться мешканцям п’яти областей України для придбання дров, вугілля або оплати комунальних послуг.

Як повідомили в організації, мета програми — підтримати домогосподарства, які не можуть самостійно забезпечити свої потреби в опаленні та не отримують державних субсидій чи компенсацій.

Допомога буде доступна в таких регіонах:

Запорізька область — Новотаврійське, Вільне, Кирпотине, Оленівка, Тарасівка;

Миколаївська область — Мішково-Погорілове, Добра Надія, Зайчівське, Каравелове, Капустіне;

Харківська область — Гусарівський, Рідненський, Грушуваський та Великокомишуваський старостати;

Херсонська область — Бериславський район (Новорайська громада) та Херсонський район (Білозерська громада);

Чернігівська область — Новгород-Сіверський район (Коропська громада, Риботинський та Атюшівський старостати).

Пріоритет у відборі отримають родини, які належать до вразливих категорій, зокрема:

багатодітні сім’ї (троє і більше дітей до 18 років);

родини з малюками до двох років або вагітними жінками;

сім’ї, де є люди з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

домогосподарства, де проживають люди похилого віку або маломобільні громадяни;

сім’ї, очолювані жінками або батьками-одинаками;

домогосподарства, що постраждали від агресії РФ — через руйнування житла, поранення чи загибель членів родини.

Для участі необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму опитування. У Acted Ukraine наголошують, що наявність зазначених критеріїв є умовою розгляду заявки, але не гарантує автоматичного отримання допомоги.

Організація також зазначила, що у випадку додаткових запитань громадяни можуть звернутися до гарячої лінії Acted, де нададуть консультацію та підтримку.

