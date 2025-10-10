Финансовая помощь для украинцев на отопительный сезон: где будут доступны выплаты

Французская гуманитарная организация Acted Ukraine осенью запускает программу финансовой помощи для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. Деньги будут предоставляться жителям пяти областей Украины для приобретения дров, угля или оплаты коммунальных услуг.

Как сообщили в организации, цель программы – поддержать домохозяйства, которые не могут самостоятельно обеспечить свои потребности в отоплении и не получают государственных субсидий или компенсаций.

Помощь будет доступна в следующих регионах:

Запорожская область - Новотаврийское, Вольное, Кирпотино, Оленевка, Тарасовка;

Николаевская область - Мешково-Погорелово, Добрая Надежда, Зайчевское, Каравелово, Капустино;

Харьковская область - Гусаровский, Ридненский, Грушуваский и Великокомышевский старостаты;

Херсонская область - Бериславский район (Новорайская община) и Херсонский район (Белозерская община);

Черниговская область - Новгород-Северский район (Коропская община, Рыботинский и Атюшевский старостаты).

Приоритет в отборе получат семьи, принадлежащие к уязвимым категориям, в частности:

многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

семьи с малышами до двух лет или беременными женщинами;

семьи, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

домохозяйства, где проживают пожилые люди или маломобильные граждане;

семьи, возглавляемые женщинами или родителями-одиночками;

домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ — из-за разрушения жилья, ранения или гибели членов семьи.

Для участия необходимо заполнить специальную онлайн-форму опроса. Acted Ukraine подчеркивают, что наличие указанных критериев является условием рассмотрения заявки, но не гарантирует автоматического получения помощи.

Организация также отметила, что в случае дополнительных вопросов граждане могут обратиться к горячей линии Acted, где окажут консультацию и поддержку.

