Экономика

Финансовая помощь для украинцев на отопительный сезон: где будут доступны выплаты

Цихоцкая Мария

Деньги будут предоставляться жителям пяти областей Украины для приобретения дров, угля или оплаты коммунальных услуг

Французская гуманитарная организация Acted Ukraine осенью запускает программу финансовой помощи для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. Деньги будут предоставляться жителям пяти областей Украины для приобретения дров, угля или оплаты коммунальных услуг.

Как сообщили в организации, цель программы – поддержать домохозяйства, которые не могут самостоятельно обеспечить свои потребности в отоплении и не получают государственных субсидий или компенсаций.

Помощь будет доступна в следующих регионах:

  • Запорожская область - Новотаврийское, Вольное, Кирпотино, Оленевка, Тарасовка;
  • Николаевская область - Мешково-Погорелово, Добрая Надежда, Зайчевское, Каравелово, Капустино;
  • Харьковская область - Гусаровский, Ридненский, Грушуваский и Великокомышевский старостаты;
  • Херсонская область - Бериславский район (Новорайская община) и Херсонский район (Белозерская община);
  • Черниговская область - Новгород-Северский район (Коропская община, Рыботинский и Атюшевский старостаты).

Приоритет в отборе получат семьи, принадлежащие к уязвимым категориям, в частности:

  • многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
  • семьи с малышами до двух лет или беременными женщинами;
  • семьи, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • домохозяйства, где проживают пожилые люди или маломобильные граждане;
  • семьи, возглавляемые женщинами или родителями-одиночками;
  • домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ — из-за разрушения жилья, ранения или гибели членов семьи.

Для участия необходимо заполнить специальную онлайн-форму опроса. Acted Ukraine подчеркивают, что наличие указанных критериев является условием рассмотрения заявки, но не гарантирует автоматического получения помощи.

Организация также отметила, что в случае дополнительных вопросов граждане могут обратиться к горячей линии Acted, где окажут консультацию и поддержку.

