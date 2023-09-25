5 локацій для реабілітації дітей під час війни. Спілкування з тваринами та веселі емоції в різних областях України

Маленькі українці сьогодні потребують якомога більше позитивних вражень та позитивної атмосфери. Навіть, якщо з виду все гаразд, реалії війни не можуть не відкладатися на психологічному стані дітей, просто проявляється це у досить сторонніх речах. Наше завдання протистояти негативному впливу, витісняючи й замінюючи його позитивними враженнями, та зміною обстановки, хоча б у вихідні.

При цьому, це досить гарний спосіб знизити осіннє навантаження, адже садочки та школа також є досить бентежливими моментами для дітей.

Ми пропонуємо вам локації, де цікаво буде не тільки малечі, але й дорослим і де гарно можна провести час у сімейному відпочинку.

Оленяча ферма

Мешканці Західної України дуже полюбляють цю місцевість у вікенд, адже тут можна гарно поспілкуватися з тваринами, погодувати їх з рук та побути серед тихої гармонійної природи, дихаючи чистим свіжим повітрям.

Ферма плямистих оленів була створена ще в 1987 році. Розташована в селищі Іза на Закарпатті, ферма дарує своїм гостям по справжньому лагідні та турботливі враження.

Вхід до ферми коштує 30 грн, а відерце смаколиків для рогатих – 10 грн.

Дістатися ферми можна від міста Хуст, де є залізнична станція. А звідти до ферми всього 10 км. Тому дістатися автобусом буде легко.

Ви можете включити у свою подорож дегустацію на місцевій сироварні (Селиська сироварня в місті Хуст) або Равликову ферму, також поблизу міста Хуст.

Розташування Оленячої ферми на Google map.

Реабілітаційний центр бурих ведмедів

Національний природний парк "Синевир" став цілющим домом для 30 бурих ведмедів, які були вилучені через жорстоке ставлення їх господарів або контрабандистів. Реабілітаційний центр був заснований в 2011 році, та місцевість вибрана не випадково, адже природні ландшафти та кліматичне поле парку повністю відповідають природному середовищу існування цих бурих гігантів.

Локація існування тварин має 12 гектарів площі та огороджена, має всі потрібні умови для реабілітації та огорожена електромережею.

Тваринам роблять щеплення, розробляють для кожного спеціальну дієту та роблять все необхідне для освоєння в середовищі.

Гості, цієї чарівної природної місцевості, можуть дізнатися історію кожної тварини, роздивитися ведмедів дуже близько та спостерігати за поведінкою.

Сам центр розташований між селищами Синевир та Синевирська поляна Закарпатської області. Вартість дорослого квитка становить 30 грн, школярі та студенти 15 грн.

Допоможіть тваринам своєю увагою, а вони допоможуть вам та вашій малечі навчитися співіснувати з дикою природою та поважати її закони.

Найзручніший спосіб дістатися центру – це своє авто.

Мотузковий парк "Шалена Білка" під Києвом

Гарна назва, емоції дійсно шалені. Це справжня пригода та випробування для всієї родини. Під час маршрутів і квестів можна стати однією командою, подарувавши своїм дітям відчуття підтримки та опори. В парку можна замовляти проведення свят та корпоративів, як дитячих, так і дорослих. Адже є досить екстремальні маршрути під кронами дерев.

Територія парка цікава не лише підвісними маршрутами, але й наземними розвагами. Перестрілка у лазертаг, грилі, тематичні вечірки, спілкування з лісовими тваринками та смачна їжа. Тут можна провести цікавий та насичений день всією сім’єю, порадіти життю та відволіктися від тривог.

"Шалена Бджілка" розташована в Бучанському міському парку. Ціни можна роздивитися в Instagram.

Музей космонавтики імені Корольова в Житомирі

Чудовий музей, який вражає своїми експонатами та інтерактивними космічними об’єктами. Тут можна дізнатися багато про космос, життя космонавтів і, навіть торкнутися грунту з місяця. Маленьким дослідникам космічного простору буде цікаво послухати музику космоса, приміряти спорядження космонавтів та сісти на лунохід.

Другою локацією, в доповнення музею, стане будинок, де мешкав відомий академік Корольов, разом із сім’єю.

З початком війни в Україні в музеї сталися певні зміни в правилах. Тепер на території музею протягом години може знаходитися лише одна група (не більше 30 осіб), тому краще заздалегідь забронювати собі місце, щоб не очікувати просто неба.

Єдиний квиток на дві локації коштує дітям – 30 грн, дорослим – 50 грн. В музеї можна замовити екскурсію та організувати професійну фотосесію за окрему оплату.

Поні клуб у Вінниці

Хто не любить покататися на поні, або конях? Цей вид терапії давно відомий та широко використовується в психотерапії. Тому Поні клуб у Вінниці просто ідеальне місце для бурхливих та турботливих емоцій дітей та захоплення дорослих.

Крім того, тут є й інші тваринки, з якими можна поспілкуватися. На території діє невеличкий контактний зоопарк, де ви побачите пеліканів, мавп, лемурів, єнотів, песиків, кошенят, кіз та багато інших лагідних тварин.

Ви можете приїхати на екскурсію, або вибрати кінну прогулянку, або влаштувати класну фотосесію тощо.

Кінна терапія – це панацея від щоденних стресів та напруження. А також багато любові, ніжності та турботи в один день.

Актуальні ціни та розклад можна роздивитися на сторінці в Instagram.

Фізичне та психологічне здоров’я дітей у воєнний час має бути "на часі".