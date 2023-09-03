Як захистити свою валізу та уберегти себе від найпопулярніших схем шахрайства під час мандрівки

Поки ви ретельно збираєте свої валізи в подорож, злодії ще більш ретельно розробляють схеми шахрайства. Ваша відпустка то їх робота, до якої вони дуже відповідально відносяться.

Пропонуємо зламати їх плани, та розкрити найпопулярніші схеми для обману.

Якщо ви сумніваєтеся в майстерності шахраїв, ви програли одразу, адже для того, щоб відкрити вашу валізу їм знадобиться лише олівець. Не кажучи вже про те, що в інтернеті повно інструкцій як поміняти код на замку, як відкрити валізу без коду тощо. Отож убезпечити себе можна тільки одним способом: навчитися розпізнавати схеми до того як вже буде пізно. Поїхали.

Олівець і більше нічого

Найуразливішим місцем у валізі є застібка і кмітливі шахраї здогадалися, що варто лишень встромити олівець між зубчиками й цей ненадійний паркан щезне вмить. Такий спосіб легко демонструє користувачка Тік Ток. Тендітній дівчині вистачає на розкриття валізи рівно 2 секунди. Вона наголошує, що так можна відкрити будь-яку застібку в сумці, чи валізі, або гаманці.

Легкий поштовх і майстерність рук

Згадайте фільм "Фокус", де Вілл Сміт грає майстерного кишенькового злодія. Це просто інструкція для злочинних ілюзіоністів. Завдання шахрая застати вас зненацька, щоб ви були збентежені на кілька секунд. Поштовх підходить як найкраще, доки ви розглядатимете людину відчуваючи сором або гнів, шахрай зробить свою справу. Злодіїв може бути декілька і поки один бере на себе увагу, другий працює.

Такі схемарі люблять натовп, пожвавлені місця, де легко стати непоміченим. Вокзал, популярна пам’ятка чи концерт, будь-що галасливе та дезорієнтуюче.

Не розраховуйте на свою пильність – все продумано та пропрацьовано. Найкращим сюрпризом для таких майстрів буде відсутність гарного улову. Тож не кладіть важливі речі: документи, телефони, гаманці, в задні або нагрудні кишені, навіть якщо вони на застібці. Тримайте сумочку попереду себе у натовпі, так ви скоріше помітите обман.

Таксисти - шахраї

В іншій країні люди розгублені, вони не знають міста, не знають мови та законів поміж рядка. Тому стати жертвою вмілого таксиста, який повезе колами, щоб набрати цифр на лічильнику, чи, навіть завезе в безлюдне місце, вимагаючи всі гроші – доволі великі шанси.

Якщо ви викликали таксі, а лічильних поламаний - ви маєте повне право змінити таксі. Користуйтесь відомими службами й не ловіть таксі на вулиці чи вокзалі – це набагато знизить ризик бути ошуканим. Запитайте в готелі скільки в середньому має коштувати таксі до місця у яке їдете, щоб зрозуміти, чи не завищують для вас ціну. Вартість проїзду має бути обговорена на початку подорожі, а не в кінці. Якщо ви стали жертвою таксиста–шахрая не соромтеся повідомити про це відповідні служби та витратити свій час, щоб вберегти інших.

Банкомати

Новомодне слово і вид шахрайства – скімінг кредитних карток набирає популярності. Банкомат дуже зручне місце для пошуку жертв, тому будьте пильні, коли проводите операції зі своєю карткою.

Скажімо, вам можуть запропонувати допомогу в зменшенні комісії, насправді злодій добирається до даних вашої карти. Не піддавайтесь на легкий куш.

Пам’ятайте, якщо перед банкоматом черга, людина за вами має стояти на безпечній для вас відстані (не менше метра), не соромтеся попросити людину відійти – це ваша безпека. Не поспішайте – ви маєте право стояти хоч пів години біля банкомата, якщо вам щось не зрозуміло, намагайтеся вдуматися в написаний текст, особливо іншою мовою. Користуйтеся банкоматами в людних місцях, щоб не опинитися наодинці зі злочинцем.

Обмін валют

Це просто класика. Звісно, що людина у якої все гаразд не наважиться обмінювати валюту просто неба. Скоріше за все це форс мажор, який потребує негайного вирішення. Отут вас і піймали. Бо ви будете налаштовані приймати будь-які умови, які вам запропонують, тільки щоб розв’язати питання.

Якщо вже так сталося і негайна потреба існує, знизити ризик можна звернувшись до місцевих, яких ви хоч трохи знаєте. В готелі вам можуть підказати кращі, або перевірені варіанти. Підрахуйте одразу скільки ви маєте отримати, та скільки вам мають повернути, якщо є решта. Не заходьте з менялами в провулки. Зверніться в найближчий великий магазин до касира, може в них є функція обміну валюти.

Послухайте експерта

Експерт з подорожей Джеімс Коул, розповів виданню Express наступне:

"Багато хто вважає, що в подорожах обманюють тільки наївних туристів. Але в міру того, як аферисти стають все хитрішими, навіть найдосвідченіші мандрівники можуть стати жертвами їхніх схем. Важливо ознайомитися з деякими з найпоширеніших шахрайств у сфері подорожей, щоб ви могли вчитися на помилках інших людей і розпізнавати, коли вас обманюють".

Але є дуже красиві види шахрайств, така собі гра на вашій совісті, яка буде коштувати вам грошей. До цих схем ми вже звикли й зробили нормою в житті. Може саме час втратити совість та не дати шахраям бажаного.

Красиві шахрайства

"Парубче, подаруйте вашій коханій квіточку" – як часто в житті ви чули цю фразу? І, як тільки на вашому обличчі виникне сором і незручність, приємні шахраї назвуть дуже неприємну суму, продовжуючи легко посміхатися. Такі відомі місця як Париж, Рим, Барселона, просто насичені цими безсовісними шахраями.

Браслет дружби. Коли незнайома людина входить в вашу зону комфорту, це вже має увімкнути пильність. Одягнути браслет з мотузочок або стрічок без вашої згоди, а потім вимагати за це гроші, знову ж таки напираючи на вашу людяність – ще один спосіб шахраїв маніпулювати вашою реакцією та заробити на вас.

"Вуличні ігри". Пам’ятайте, що злочинцям потрібно відвернути вашу увагу. Цікава гра, за якою спостерігають підставні глядачі – те, що треба, щоб зацікавити вас та понишпорити по вашим кишеням чи сумочці.

"Чисте взуття". Хотілося колись спробувати почистити взуття у вуличного майстра "щітки". Їх вправні рухи та чудовий результат – вміння привернути вашу увагу, та непомітно набити собі ціну. Наприклад, щітка, непомітно кинута вам під ноги – чудово привертає увагу, а вдячність майстра за повернення давить на вашу совість, адже людина хоче вам віддячити. Сідайте сміливіше, але не забувайте, що про суму озвучену в результаті ніхто не домовлявся. З чистими туфлями та спустошеним гаманцем лестиве почуття вдячності на вашому серці зникне, але кому це вже цікаво.

Тож пильність не все що вам потрібно для захисту від шахраїв. Вчиться казати "НІ", не зважаючи на совість та обставини, щоб не бути красиво ошуканим.