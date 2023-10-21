Нові правила для повернення міжнародних квитків від 'Укрзалізниці': що потрібно знати

Хто ще не ознайомився з новими правилами повернення міжнародних квитків від "Укрзалізниці", можуть попасти в доволі довгу та не дуже приємну історію. Правила вступили в дію з 26 липня, про що йдеться на сайті українського жд перевізника. Повернути міжнародні квитки онлайн тепер неможливо.

Що робити тим, хто знаходиться на території України чи Польщі, та хоче здати невикористаний квиток з умовою повернення грошей, розповідаємо далі.

Головні умови

Перше, правило, якого потрібно дотримуватися, якщо хочете повернути оплату за квиток – це звернення до каси не пізніше ніж за годину до відправлення потяга. Не важливо чи ви знаходитеся на вокзалі в Україні, чи на польському вокзалі.

По–друге, враховуйте час на чергу в касі. Тобто, заяву на повернення коштів в касі не приймуть, якщо ви стояли годину в черзі і таки не встигли за правилом вказаним вище.

Алгоритм дій для тих, хто в Україні

Якщо ваші обставини на поїздку змінилися, повернути свої гроші за квиток ви зможете тільки в касі вокзалу особисто, або через родичів чи друзів.

Звертаючись особисто необхідно мати:

роздрукований форматом А–4 або ж електронний квиток;

документ, що підтверджує вашу особу (паспорт).

В касі ви заповните заяву на повернення коштів та вкажете банківські реквізити.

У разі, якщо ви робите відмову через доручника, представник повинен мати такі документи:

роздрукований квиток у форматі А–4;

документ, що підтверджує особу того, хто звернувся до каси;

довіреність (довільна) від особи, яка є власником квитка;

заяву на повернення, де вказані банківські реквізити, з яких був оплачений квиток.

Приклад довіреності, яку має надати власник квитка тому, хто звертатиметься до каси:

"Довіреність. Я ПІБ, номер ІПН, паспорт серія №, ким виданий, дату видачі паспорта, проживаю за адресою: місто, вулиця, номер будинку та квартири.

Цією довіреністю уповноважую: ПІБ, номер ІПН, паспорт серія №, ким виданий, дату видачі паспорта, проживає за адресою: місто, вулиці, номер будинку та квартири, отримати кошти за невикористаний проїзний документ".

Як діяти українцям, які перебувають на території Польщі

Якщо ви опинилися у такій ситуації, пам'ятайте:

ви можете так само надати право своїм родичам, друзям чи знайомим звернутися до каси на вокзалах України та вирішити це питання за вас. Документи які потрібно мати представникові вказані вище;

ви можете звернутися особисто в каси на вокзалах Польщі та повідомити про повернення квитка. Квиток має бути роздрукованим, щоб представники перевізника могли поставити на ньому відповідні відмітки про повернення. З цим квитком із відмітками ви будете мати право впродовж 6 місяців звернутися в претензійний відділ в Україні для повернення коштів за невикористаний проїзний документ.

Як звернутися в претензійний відділ в Україні

Звернутися ви маєте письмово вклавши в конверт заяву на повернення коштів за невикористаний проїзний документ та сам документ з відмітками, які вам зробили на вокзалі Польщі.

Адреса претензійного відділу: м. Київ, 01032, бул. Т Шевченка 38/40 з поміткою на конверті "Претензійний відділ".

Чим обґрунтоване рішення

У своєму ж дописі "Укрзалізниця" роз'яснила, що таким чином намагається боротися з перекупщиками, через яких важко купити квитки на популярні міжнародні рейси. Поки що міри стосуються лишень міжнародних рейсів та ніяк не торкають правила повернення квитків на внутрішні рейси в Україні.