Нові правила для повернення міжнародних квитків від "Укрзалізниці": що потрібно знати
Хто ще не ознайомився з новими правилами повернення міжнародних квитків від "Укрзалізниці", можуть попасти в доволі довгу та не дуже приємну історію. Правила вступили в дію з 26 липня, про що йдеться на сайті українського жд перевізника. Повернути міжнародні квитки онлайн тепер неможливо.
Що робити тим, хто знаходиться на території України чи Польщі, та хоче здати невикористаний квиток з умовою повернення грошей, розповідаємо далі.
Головні умови
Перше, правило, якого потрібно дотримуватися, якщо хочете повернути оплату за квиток – це звернення до каси не пізніше ніж за годину до відправлення потяга. Не важливо чи ви знаходитеся на вокзалі в Україні, чи на польському вокзалі.
По–друге, враховуйте час на чергу в касі. Тобто, заяву на повернення коштів в касі не приймуть, якщо ви стояли годину в черзі і таки не встигли за правилом вказаним вище.
Алгоритм дій для тих, хто в Україні
Якщо ваші обставини на поїздку змінилися, повернути свої гроші за квиток ви зможете тільки в касі вокзалу особисто, або через родичів чи друзів.
Звертаючись особисто необхідно мати:
- роздрукований форматом А–4 або ж електронний квиток;
- документ, що підтверджує вашу особу (паспорт).
В касі ви заповните заяву на повернення коштів та вкажете банківські реквізити.
У разі, якщо ви робите відмову через доручника, представник повинен мати такі документи:
- роздрукований квиток у форматі А–4;
- документ, що підтверджує особу того, хто звернувся до каси;
- довіреність (довільна) від особи, яка є власником квитка;
- заяву на повернення, де вказані банківські реквізити, з яких був оплачений квиток.
Приклад довіреності, яку має надати власник квитка тому, хто звертатиметься до каси:
"Довіреність. Я ПІБ, номер ІПН, паспорт серія №, ким виданий, дату видачі паспорта, проживаю за адресою: місто, вулиця, номер будинку та квартири.
Цією довіреністю уповноважую: ПІБ, номер ІПН, паспорт серія №, ким виданий, дату видачі паспорта, проживає за адресою: місто, вулиці, номер будинку та квартири, отримати кошти за невикористаний проїзний документ".
Як діяти українцям, які перебувають на території Польщі
Якщо ви опинилися у такій ситуації, пам'ятайте:
- ви можете так само надати право своїм родичам, друзям чи знайомим звернутися до каси на вокзалах України та вирішити це питання за вас. Документи які потрібно мати представникові вказані вище;
- ви можете звернутися особисто в каси на вокзалах Польщі та повідомити про повернення квитка. Квиток має бути роздрукованим, щоб представники перевізника могли поставити на ньому відповідні відмітки про повернення. З цим квитком із відмітками ви будете мати право впродовж 6 місяців звернутися в претензійний відділ в Україні для повернення коштів за невикористаний проїзний документ.
Як звернутися в претензійний відділ в Україні
Звернутися ви маєте письмово вклавши в конверт заяву на повернення коштів за невикористаний проїзний документ та сам документ з відмітками, які вам зробили на вокзалі Польщі.
Адреса претензійного відділу: м. Київ, 01032, бул. Т Шевченка 38/40 з поміткою на конверті "Претензійний відділ".
Чим обґрунтоване рішення
У своєму ж дописі "Укрзалізниця" роз'яснила, що таким чином намагається боротися з перекупщиками, через яких важко купити квитки на популярні міжнародні рейси. Поки що міри стосуються лишень міжнародних рейсів та ніяк не торкають правила повернення квитків на внутрішні рейси в Україні.