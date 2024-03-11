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Економіка

Стратегічний маркетинг, новий погляд. Методика оцінки аудиторій для ефективної взаємодії та виключення базових помилок маркетолога

Ілля Сємак

Стратегічний маркетинг, новий погляд. Методика оцінки аудиторій для ефективної взаємодії та виключення базових помилок маркетолога

Вітаю вас, дорогі колеги. Я пропоную вам познайомитися з моєю авторською методикою зі стратегічного маркетингу. Вона так і називається: "Стратегічний маркетинг, новий погляд. Методика оцінки аудиторій для ефективної взаємодії та виключення базових помилок маркетолога". Всередині команди Arizona Games, у якій я працюю вже майже 10 років, ми називаємо її стратегією Снайпера. За час використання моєї методики ми змогли досягти успіху проектів студії, у тому числі на ринку США, зробивши нашу компанію лідером у сфері Role Play ігор та наводячи мільйони гравців на наші сервери.

Ця методика не просто набір інструкцій, це мій погляд на створення успішних стратегій у світі геймдева, що швидко змінюється, і запрошення вас до дискусії. Також хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мої ранні публікації та інтерв'ю. Я був радий отримати запитання про вас і наскільки можна відповів на кожен з них. Можливо, мій досвід стратегічного маркетингу та взаємодії з аудиторією стане вам у нагоді. Ринок та його потреби у високоякісних фахівцях зростають.

Обсяг світового ринку цифрового маркетингу досяг 366,1 мільярда доларів США в 2023 році за даними IMARC Group. За прогнозом організації, до 2032 року ринок досягне 1029,7 мільярда доларів США, демонструючи темпи зростання (CAGR) 11,8% протягом 2024-2032 років. Зростання поширення підключених пристроїв, легкий доступ до високошвидкісного Інтернету і технологічні досягнення, що продовжуються, є одними з основних факторів, що стимулюють розвиток ринку.

Перед текстом самої методології я хочу застерегти вас, що ми живемо в надзвичайно динамічному світі. І ймовірно, що у 2024 році роль штучного інтелекту значно посилиться. Крім того, за останніми даними Forbes, потенційно значні зміни торкнуться платформ , якими ви користуєтесь. AdSense вносить важливі зміни у спосіб оплати видавців (перехід від сплати за клік до сплати за показ). Я веду до того, що вам слід уважно стежити за змінами у платформах, які ви використовуєте, а також у інших, які можуть з'явитися у вас у в 2024 році. У цілому ж, готовність до змін та вміння реагувати і є основою та принципом даної методології.

Ось так виглядає розподіл коштів на маркетинг по регіонах у 2023 році.

Методологія:

Скажу відразу, що коли ми говоримо про аналіз або визначення ЦА, збор даних ми застосовуємо:

  1. SWOT-аналіз, цей метод допомагає виявити сильні та слабкі сторони кампанії, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. SWOT-аналіз зазвичай включає аналіз внутрішніх факторів (Strengths, Weaknesses) і зовнішніх факторів (Opportunities, Threats).
  2. PESTEL-аналіз: Аналіз макроекономічних факторів (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) допомагає оцінити вплив зовнішніх факторів на бізнес та маркетингові стратегії.
  3. Аналіз конкурентного середовища: Включає вивчення конкурентів, їхніх стратегій, ринкової частки, переваг і слабкостей. Porter's Five Forces – один із інструментів для оцінки конкурентної інтенсивності в галузі.
  4. Аналіз цільової аудиторії: Включає дослідження демографічних, психографічних і поведінкових характеристик цільової аудиторії. Це допомагає краще зрозуміти потреби та переваги споживачів.
  5. ROI-аналіз (Return on Investment): Використовується для вимірювання ефективності маркетингових кампаній шляхом оцінки повернення інвестицій.
  6. Аналіз життєвого циклу продукту (Product Life Cycle Analysis): Допомагає зрозуміти, на якій стадії знаходиться продукт на ринку та як змінити маркетингові стратегії відповідно до цієї стадії.
  7. Сегментаційний аналіз: Включає поділ ринку на різні сегменти з метою кращої відповідності потребам кожного сегмента.
  8. Аналіз маркетинг мікс (Marketing Mix Analysis): вивчення елементів маркетингового міксу – продукту, ціни, розподілу та просування, щоб оптимізувати їхнє поєднання.

Методологія "Снайпер"

Отже, перше. Визначення цільової аудиторії:

Комплексний аналіз: Почнемо з глибокого занурення у світ даних. Досліджуйте демографію, соціальні звички та психологічні особливості поточної аудиторії. Занурення у їхній світ – це перший крок до успішної взаємодії.

Тепер зробіть це ще раз. Нам треба бити один раз, але прямо в ціль.

Далі проведіть сегментацію.

Сегментація: визначте ключові сегменти аудиторії. Дізнайтеся, що змушує їх битися серцем та які цінності формують їхні інтереси. У цьому різноманітті є місце для точних стратегій.

Відмова від Традицій:

Прощавай, метод спроб і помилок, повторів, шаблонів та інших методів, що відбирають ресурси. Вітайте стратегію снайпера – точного, продуманого та ефективного. Основа цього пункту – відмова від широких пробних кампаній на користь точного влучення в ціль.

Вивчення поведінкових патернів:

Кожен клік, кожна взаємодія – це ваш патерн успіху. Аналізуйте поведінку аудиторії для точної взаємодії в ключові моменти. Використовуйте різні доступні інструменти, щоб отримати справедливішу загальну картину.

Аналітика та Дані:

Систематизація та аналіз: Зберіть не просто дані, а пазли вашого успіху. Систематизуйте інформацію про взаємодію аудиторії, щоб бачити цілий образ.

Застосування інструментів:

Ваш арсенал не обмежується лише аналітикою. Використовуйте сучасні інструменти для виявлення трендів та змін у поведінці аудиторії. Ними може бути Google Trends, який надасть графіки та дані про те, як інтерес до певних тем змінюється з часом. Так і Hootsuite, Buffer або Sprout Social, які допомагають відстежувати тренди в соціальних мережах. Аналізуйте обговорення, хештеги та взаємодії з вашою аудиторією. Аналітика веб-сайту також завжди гарна ідея.

Тимчасова карта дій та оптимальні часові інтервали:

Гнучкий графік взаємодії: час – ваш союзник. Розробте графік, який гнучко реагує на зміни. Будьте готові до несподіванок, зберігаючи ефективність. Час – це також ключ до ефективної взаємодії. Встановіть оптимальні часові рамки, щоб кожен ваш крок був вчасно.

Проактивне реагування:

Механізми запобігання: Не дайте проблемам виникнути. Створіть систему механізмів, що запобігають можливим труднощам.

Превентивні заходи:

Будьте на крок попереду. Реалізуйте превентивні заходи для мінімізації реактивних дій за несподіваних ситуацій. Їх краще прописати заздалегідь, щоб в результаті мати готовий сценарій дій на кожен ризик, що може виникнути.

Економіка