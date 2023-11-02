"Не нашкодь" - одвічний принцип Гіппократа актуальний і в епоху високих технологій. Коли на кону стоїть здоров'я та життя людини, впровадження інновацій відбувається вкрай обережно. Кожне нове відкриття супроводжує сотні досліджень, тисячі тестів. Тим не менш, щорічно з'являються нові технології, які допомагають лікарям знаходити найкращі рішення в терапії, якісно діагностувати захворювання на ранніх стадіях, а пацієнтам жити більш якісним та динамічним життям навіть із серйозними патологіями.

Експерти у сфері науки та медицини представили найкращі інновації в медицині за останні кілька років, які щодня змінюють життя мільйонів людей на планеті. Чим сьогодні може пишатися сучасна медицина?

РНК-вакцини: технологія нового покоління

Один із найновіших методів вакцинації, при якому використовується фрагмент РНК замість ослабленого вірусу або бактерії. Прикладом такої вакцини є вакцина РНК від COVID-19. Експерти вважають технологію рентабельною й простою у виробництві. Вчені застосували таку ж технологію, розробляючи нові препарати від вірусу Зіка та раку. Клінічні випробування ракової вакцини вже проводяться в країнах Європи, Азії та США. За прогнозами вчених, незабаром пацієнти матимуть доступ до нових ліків від різних видів раку. Однією з головних переваг технології РНК-вакцин є те, що вона дозволяє відносно швидко розробити та впровадити препарати проти різних захворювань.

ПСМА-таргетна терапія раку передміхурової залози

Рак простати - один із найпоширеніших видів раку серед чоловіків. Щороку лікарі діагностують його близько 1,5 мільйонів пацієнтів. Раннє виявлення пухлини, визначення стадії захворювання та рецидивів відіграють вирішальну роль у подальшому лікуванні захворювання. Простатичний специфічний мембранний антиген (ПСМА) – це білок, який у великих кількостях виявляється у злоякісних клітинах передміхурової залози. За останні 5 років вчені провели велику кількість досліджень, у яких використовували цей маркер у діагностиці та лікуванні раку. Він дозволяє набагато точніше традиційних методів візуалізації виявляти пухлини на всіх стадіях захворювання.

Ін'єкції інклізірана: новий метод зниження холестерину

Високий рівень холестерину у крові впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. У 2019 році FDA схвалив застосування інклізірана для лікування гіперліпідемії з підвищеним рівнем холестерину. Інклізіран – це ін'єкційний препарат, який блокує дію білка PCSK9. Даний тип білка виводиться клітинами печінки та підвищує рівень холестерину в крові. На відміну від статинів, препарат вводять двічі на рік, що забезпечує ефективне та стійке зниження рівня холестерину.

Інноваційний препарат для лікування цукрового діабету 2 типу

Пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з кожним роком стає все більше. Це часто пов'язують із харчуванням, екологією та малорухомим способом життя. Наприклад, у США кожна десята людина страждає на діабет. Один із останніх методів лікування - щотижнева ін'єкція глюкозозалежних пептидів GLP-1 та GIP, які регулюють рівень цукру в крові. Рецептори GLP-1 та GIP, які вводяться під шкіру, змушують підшлункову залозу виробляти інсулін та блокувати гормон глюкагон, обмежуючи стрибки цукру в крові після їжі. Препарат також уповільнює травлення, допомагає людям довше залишатися ситими й менше їсти, сприяє зниженню ваги.

Прогресивне лікування післяпологової депресії

Більшість випадків післяпологової депресії - не діагностовані, - впевнені експерти. На думку лікарів, поширеність захворювання вдвічі вища, ніж показує поточна статистика. Консультування та прийом антидепресантів – основний метод лікування жінок із цим діагнозом, однак не завжди ці методи дають очікувану ефективність. Саме тому у 2019 році FDA схвалило інфузійне лікування післяпологової депресії. Терапія триває 60 годин і передбачає застосування нейростероїдів для контролю реакції мозку на стрес.

Перший препарат для лікування гіпертрофічної кардіоміопатії

Гіпертрофічна кардіоміопатія – це захворювання серця, яке характеризується потовщенням м'язів органу. Пацієнти з цим діагнозом страждають від задишки, аритмії та болю в грудях. Стандартним лікуванням захворювання була симптоматична комбінована терапія – поєднання бета-блокаторів, антиаритмічних препаратів та інших ліків, які полегшують симптоми. В особливо небезпечних випадках пацієнтам може знадобитися хірургічне втручання. У 2022 році з'явився новий варіант лікування за допомогою препарату Мавакамтен, який показав найкращу ефективність лікування захворювання протягом багатьох років. Препарат впливає на причину самого захворювання, зменшуючи аномальні м'язові скорочення, викликані генетичними мутаціями. Це усуває симптоми, покращує фізичну та соціальну якість життя пацієнта, при цьому препарат не має побічних ефектів.

Негормональні методи лікування припливів у період менопаузи

Більше 50% жінок під час менопаузи відчувають припливи, які можуть тривати у середньому сім років. Гормональна терапія ефективна та безпечна при правильному використанні, однак не кожній жінці рекомендована. Вчені розробили новий негормональний препарат – антагоніст NK3R, який порушує сигнальний шлях у мозку, який відповідає за припливи. У клінічних випробуваннях ці препарати показали таку ж ефективність, як і гормони.

Імплантат, який дозволяє пацієнтам із паралічем стояти на ногах

Команда вчених Швейцарського федерального технологічного інституту створила міжхребцевий імплантат, який допомагає передавати електричний імпульс між пошкодженими нервовими шляхами. Така стимуляція переучує пошкоджені нервові мережі спинного мозку сприймати та інтерпретувати сигнали, які надходять із головного мозку. Це дозволяє пацієнтам навіть із повним паралічем частково відновити чутливість та рухливість нижніх кінцівок. Перші пацієнти, яким пересадили пристрій, вже з першого дня змогли ходити на біговій доріжці, хоч і за допомогою ременів безпеки, які витримували більшу частину ваги їх тіла. Жоден інший метод реабілітації, який існував до цього, не давав таких швидких результатів. FDA надало цьому винаходу статус "проривного пристрою". Імплантат також застосовують для реабілітації пацієнтів після травм хребта.

Штучний інтелект для раннього виявлення сепсису

Сепсис є основною причиною госпіталізації та смертності в усьому світі. Оскільки септичний шок має високий рівень смертності, його рання діагностика має вирішальне значення. Вчені розробили новий інструмент – штучний інтелект, який допомагає швидко виявити небезпечну патологію. Виявлення пацієнтів з високим ризиком сепсису може допомогти полегшити терапію та в рази покращити її ефективність.

Прогнозна аналітика та гіпертонія

Гіпертонію часто називають "тихим вбивцею", оскільки вона не виявляє жодних симптомів, однак збільшує ризик серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, серцеву недостатність та інсульт. Багато людей навіть не підозрюють, що у них гіпертонія поки не стикаються з проблемами зі здоров'ям. Використовуючи штучний інтелект, лікарі можуть краще обирати більш ефективні ліки для покращення контролю над гіпертонією. ШІ також дозволяє вченим прогнозувати серцево-судинні захворювання та втручатися до їх виникнення. Прогнозна аналітика може стати ключем до запобігання гіпертонії та багатьох інших захворювань.

Новий препарат для пацієнтів з БАС

Бічний аміотрофічний склероз – це дегенеративне захворювання нервової системи, яке призводить до атрофії м'язів. Фізіотерапія та медикаментозна терапія є стандартним лікуванням БАС для контролю симптомів. У 2022 році вперше за п'ять років FDA схвалило новий препарат Релівріо для лікування цього захворювання. Ліки ефективно уповільнюють прогресування захворювання. Дані ранніх випробувань показують, що препарат корисний на ранніх стадіях БАС. Пацієнти, які приймають Релівріо, довше зберігають працездатність та незалежність.

Сьогодні індустрія охорони здоров'я вже не та, якою була лише п'ять років тому. Поява нових технологій, препаратів, штучного інтелекту, спеціальних гаджетів значно змінили та покращили медичну галузь, дозволяючи лікарям більш ефективно діагностувати та лікувати небезпечні захворювання. Індустрія охорони здоров'я щодня робить кроки до ще більшої ефективності, й, на думку експертів, у найближчому майбутньому медицина може впоратися із найскладнішими захворюваннями, які поки що вважаються невиліковними.