20 років стажу: на яку пенсію можна розраховувати   

Розмір пенсії в Україні формується з кількох ключових показників, які враховують під час розрахунку. Основними є тривалість трудового стажу, розмір офіційної заробітної плати майбутнього пенсіонера та середня зарплата по країні, встановлена Пенсійним фондом.

Розглянемо, як обчислюють пенсію, яку суму може отримати людина з 20 роками стажу та з якого віку можна виходити на пенсію за такого стажу. Про це пише 24 tv.ua.

Якою буде пенсія за 20 років стажу: як зробити розрахунок

Відповідно до чинного законодавства, пенсія обчислюється за формулою:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС, де:

СЗП – середня заробітна плата по Україні, визначена ПФУ;

– середня заробітна плата по Україні, визначена ПФУ; ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт зарплати, тобто співвідношення зарплати людини до середньої зарплати в країні (чим вищою була офіційна зарплата, тим більший ІКЗ);

– індивідуальний коефіцієнт зарплати, тобто співвідношення зарплати людини до середньої зарплати в країні (чим вищою була офіційна зарплата, тим більший ІКЗ); КС – коефіцієнт страхового стажу, який дорівнює 1% за кожен рік стажу.

Приблизний розрахунок пенсії за 20 років стажу

Припустімо, що:

середня зарплата людини – 10 000 грн ;

; середня зарплата по Україні за даними ПФУ – 15 000 грн ;

; стаж – 20 років.

Тоді:

ІКЗ = 10 000 / 15 000 = 0,67 ;

; КС = 20 × 1% = 0,2.

Отже:

Пенсія = 15 000 × 0,67 × 0,2 = 2010 грн.

Як видно, за наявності лише 20 років стажу ключову роль у формуванні пенсійної виплати відіграє саме індивідуальний коефіцієнт зарплати, а не коефіцієнт стажу.

Як збільшується пенсія за вищої зарплати

Якщо людина отримувала середню зарплату на рівні середньої по країні (15 000 грн), розрахунок змінюється:

ІКЗ = 15 000 / 15 000 = 1 ;

; КС = 0,2.

Тоді:

Пенсія = 15 000 × 1 × 0,2 = 3000 грн.

Таким чином, що вищою є заробітна плата впродовж трудової діяльності, то більшим буде ІКЗ і, відповідно, розмір пенсії навіть за мінімального стажу.

За потреби подібні обчислення можна виконати за допомогою пенсійного калькулятора на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

