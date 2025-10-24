Армія рф атакувала Херсон дроном: є влучання у багатоповерхівку та поранений (фото)

Унаслідок російських обстрілів Херсона загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення, серед них — дитина. Один із чоловіків постраждав після скиду вибухівки з безпілотника.

Про це повідомили Херсонська МВА, начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram..

Уночі 23 жовтня російські війська атакували Херсон ударними дронами. Один із "шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку в Дніпровському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік, обидва отримали вибухові травми та опіки.

Близько шостої ранку окупанти атакували цей самий район знову — скинули вибухівку з дрона на 59-річного чоловіка. У нього діагностували уламкові поранення живота та вибухову травму. Усі постраждалі були госпіталізовані.

Близько 7:30 росіяни обстріляли Корабельний район міста. Під вогонь потрапив 16-річний хлопець, який зазнав мінно-вибухової травми, струсу мозку та поранень обличчя і тулуба. До лікарні його доставила бригада екстреної допомоги.

Крім того, поранення дістали ще п’ятеро дорослих, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

Пізніше стало відомо, що внаслідок цього обстрілу загинула жінка. Кількість поранених зросла до 14. Згодом підтвердили смерть ще однієї жінки, яка в момент атаки перебувала в маршрутному таксі. Від отриманих травм вона померла на місці.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

