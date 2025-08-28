Армія рф атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі горіло підприємство, є влучання в егергообʼєкти на Вінниччині, пошкоджено залізничну інфраструктуру (фото)

На світанку 28 серпня в Запоріжжі та області пролунали вибухи. Російські війська вдарили по одному з підприємств міста, що спричинило пожежу, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тієї ж ночі окупанти атакували парк поїздів "Укрзалізниці". Внаслідок удару спалахнула пожежа й було пошкоджено рухомий склад, зокрема швидкісні поїзди "Інтерсіті+". Завдяки оперативним діям працівників депо загоряння вдалося ліквідувати, суттєво постраждав один потяг. Усі залізничники перебували в укриттях, тому обійшлося без жертв. Про це повідомили перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна в Telegram, ДСНС в Facebook, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В "Укрзалізниці" наголосили, що рейси не скасовуватимуть – на маршрути виводять резервний рухомий склад. Пасажирів попередили, що можливі затримки через відновлювальні роботи. Також нагадають, що через попередні удари по інфраструктурі у Козятині деякі потяги досі курсують зміненими маршрутами.

У Вінницькій області внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено об’єкти енергетики. Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що без світла залишилися 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є й пошкоджені житлові будинки. На місцях працюють аварійні служби, тривають відновлювальні роботи.

ДСНС уточнила, що станом на 10:00 ранку знеструмленими залишалися 17 населених пунктів області.

Нагадаємо, російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ.

