Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Запорожье горело предприятие, есть попадание в егергообъекты в Винницкой области, повреждена железнодорожная инфраструктура (фото)

На рассвете 28 августа в Запорожье и области прогремели взрывы. Российские войска ударили по одному из предприятий города, что привело к пожару, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Той же ночью оккупанты атаковали парк поездов "Укрзализныци". В результате удара вспыхнул пожар и был поврежден подвижной состав, в том числе скоростные поезда "Интерсити+". Благодаря оперативным действиям работников депо возгорания удалось ликвидировать, пострадал один поезд. Все железнодорожники находились в укрытиях, потому обошлось без жертв. Об этом сообщили первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная в Telegram, ГСЧС в Facebook, начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что рейсы не будут отменены – на маршруты выводят резервный подвижной состав. Пассажиров предупредили, что возможны задержки из-за восстановительных работ. Также напомнят, что из-за предварительных ударов по инфраструктуре в Казатине некоторые поезда до сих пор курсируют по измененным маршрутам.

В Винницкой области в результате массированной ночной атаки повреждены объекты энергетики. Первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что без света осталось 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть и поврежденные жилые дома. На местах работают аварийные службы, продолжаются восстановительные работы.

ГСЧС уточнила, что по состоянию на 10:00 утра обесточенными оставались 17 населенных пунктов области.

Напомним, российские войска совершили комбинированную атаку на Киев.

