Майбутнє пенсій українців: яку суму можуть отримувати

Нині чимало українських пенсіонерів отримують досить невеликі виплати. Цю ситуацію можна покращити, зокрема за рахунок зміни принципів нарахування пенсій.

Оновлений підхід передбачає врахування фактичного прожиткового мінімуму під час визначення суми пенсії, що дозволить зробити виплати більш реалістичними та відповідними до потреб пенсіонерів. Економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу зазначив, що нинішня середня пенсія в Україні значно відстає від фактичного прожиткового мінімуму.

Важливо знати: методика розрахунку пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму була затверджена ще у 2000 році. Згідно з нею, під час нарахування враховуються витрати на продуктовий та промисловий кошик, а також на послуги.

Якщо порівнювати, середня пенсія в Україні нині становить близько 6 400 гривень, при цьому більшість пенсіонерів отримують менше цього показника, тоді як фактичний прожитковий мінімум сягає 9 тисяч гривень, говорити про справедливе забезпечення важко.

У 2025 році в бюджеті закладено середній показник прожиткового мінімуму на рівні 3 тисяч гривень. Саме від цього значення залежать майже 150 соціальних виплат.

За словами економіста Олега Пендзина, Мінсоцполітики потрібно не лише встановлювати загальний показник прожиткового мінімуму, а й щомісяця розраховувати його реальне значення. За даними відомства, станом на лютий 2025 року реальний прожитковий мінімум становив 6 685,5 гривні.

Поточний прожитковий мінімум у 2025 році

Він залишився на рівні 2024 року і залежить від категорії громадянина:

Базовий (на одну особу) – 2 920 грн

Непрацездатні особи – 2 361 грн

Працездатні особи – 3 028 грн

Для дітей прожитковий мінімум відрізняється за віком:

До 6 років – 2 563 грн

Від 6 до 18 років – 3 196 грн

