Будущее пенсий украинцев: какую сумму могут получать

Сейчас многие украинские пенсионеры получают достаточно небольшие выплаты. Эту ситуацию можно улучшить, в частности, за счет изменения принципов начисления пенсий.

Обновленный подход предполагает учетфактического прожиточного минимума при определении суммы пенсии, что позволит сделать выплаты более реалистичными и соответствующими потребностям пенсионеров. Экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала отметил, что нынешняя средняя пенсия в Украине значительно отстает от фактического прожиточного минимума.

Важно знать, что методика расчета пенсии с учетом прожиточного минимума была утверждена еще в 2000 году. Согласно ей, при начислении учитываются расходы на продуктовую и промышленную корзину, а также на услуги.

Если сравнивать, средняя пенсия в Украине составляет около 6 400 гривен, при этом большинство пенсионеров получают меньше этого показателя, тогда как фактический прожиточный минимум достигает 9 тысяч гривен, говорить о справедливом обеспечении трудно.

В 2025 году в бюджете заложен средний показатель прожиточного минимума на уровне 3 тысячи гривен. Именно от этого значения зависит почти 150 социальных выплат.

По словам экономиста Олега Пендзина, Минсоцполитики следует не только устанавливать общий показатель прожиточного минимума, но и ежемесячно рассчитывать его реальное значение. По данным ведомства, по состоянию на февраль 2025 реальный прожиточный минимум составил 6 685,5 гривны.

Текущий прожиточный минимум в 2025 году

Он остался на уровне 2024 года и зависит от категории граждан:

Базовый (на одного человека) – 2 920 грн

Нетрудоспособные лица – 2361 грн

Трудоспособные лица – 3028 грн

Для детей прожиточный минимум отличается по возрасту:

До 6 лет – 2 563 грн

От 6 до 18 лет – 3 196 грн

