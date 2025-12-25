До 13 градусів морозу: де в Україні буде найхолодніше найближчим часом

Холодні повітряні маси, що надходять із району Баренцевого моря, вже принесли в Україну відчутне зниження температури. На Різдво синоптики прогнозують подальше посилення морозів, а показники термометрів можуть сягнути найнижчих значень цієї зими.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, найбільш холодна погода наразі спостерігається на Чернігівщині. Так, на метеостанції в Покошичах температура вночі знизилася до –13 градусів. Водночас фахівець наголошує, що це лише початок, і справжнє зимове похолодання ще попереду.

За прогнозами, найхолоднішим днем стане 25 грудня. Потужний антициклон, що рухатиметься з півночі, принесе малохмарну та суху погоду. Відсутність хмарності сприятиме інтенсивному нічному вихолоджуванню, через що температура повітря по всій країні різко знизиться.

Уже 26 грудня ситуація почне змінюватися. У північно-східних регіонах активізується циклон, який дещо пом’якшить морози, однак принесе снігопади та поривчастий вітер. Місцями швидкість вітру може сягати небезпечних показників.

