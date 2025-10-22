Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 23 жовтня

У четвер, 23 жовтня, в Україні очікується тепла осіння погода. Температура повітря підніметься до +11…+16°C, а на півдні, зокрема в Криму, стовпчики термометрів сягнуть +18°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, прохолодніше буде лише на північному сході країни — там температура становитиме +7…+9°C.

Опади в більшості областей малоймовірні, однак уночі та вранці невеликий дощ можливий на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

"Вітер південно-східний, місцями посилюватиметься до 10–14 м/с — переважно на заході, півночі та в центрі України", — уточнила Діденко.

Погода у Києві 23 жовтня

У столиці вночі та вранці очікується дрібний дощ, проте вдень буде сухо та помірно тепло. Температура повітря підніметься до +14°C.

Коли прийде похолодання

Синоптикиня попередила, що вже 24–25 жовтня в Україну прийдуть дощі та зниження температури. Опади будуть пов’язані з циклоном над Північним морем і його атмосферними фронтами.

"Коливання тиску, підвищена вологість та прохолода в оселях можуть впливати на самопочуття та настрій", — зауважила Наталія Діденко.

