Дрони атакували сім регіонів рф та тимчасово окупований Крим: запроваджували план 'килим'

В ніч на 28 листопада російські системи протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 136 "українських безпілотників", з яких 29 — над тимчасово окупованим Кримом. Також тимчасово закривали кілька аеропортів, зокрема московського "Внуково", через "загрозу БпЛА".

Про це повідомляється в офіційній заяві Міноборони рф. За даними російського відомства, атаки дронів охопили сім регіонів рф (Брянську, Волгоградську, Воронезьку, Курську, Калузьку, Московську та Ростовську області), акваторії Чорного та Азовського морів, а також окупований Крим.

Найбільше безпілотників нібито було збито над Ростовською областю — 46 одиниць. Далі йдуть Саратовська область (30), окупований Крим (29) та акваторія Чорного моря (12). По одному дронам — над Курською та Калузькою областями, по два — над Воронезькою областю, Московським регіоном та Азовським морем, по п'ять — над Волгоградською областю, по шість — над Брянською.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

