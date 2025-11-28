Дроны атаковали семь регионов России и временно оккупированный Крым: вводили план 'ковер'

В ночь на 28 ноября российские системы противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотников, из которых 29 — над временно оккупированным Крымом. Также временно закрывали несколько аэропортов, в том числе московского "Внуково", из-за "угрозы БпЛА".

Об этом сообщается в официальном заявлении Минобороны РФ. По данным российского ведомства, атаки дронов охватили семь регионов России (Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскскую, Калужскую, Московскую и Ростовскую области), акватории Черного и Азовского морей, а также оккупированный Крым.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Больше всего беспилотников якобы были сбиты над Ростовской областью — 46 единиц. Далее следуют Саратовская область (30), оккупированный Крым (29) и акватория Черного моря (12). По одному дрону — над Курской и Калужской областями, по два — над Воронежской областью, Московским регионом и Азовским морем, по пять над Волгоградской областью, по шесть — над Брянской.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!