Готовність до будь-якого розвитку подій: українцям розповіли, за яких умов розпочнеться опалювальний сезон

Україна входить у опалювальний сезон 2025–2026 майже повністю підготовленою: понад 95% житлових будинків і соціальних об’єктів готові до подачі тепла. Очікується, що опалення можуть увімкнути вже з другої половини жовтня, однак остаточне рішення ухвалюють місцеві органи влади – зазвичай тоді, коли середня добова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що до 15 жовтня всі регіони країни повинні забезпечити технічну готовність до старту опалювального періоду. Водночас саме місцева влада визначатиме дати початку подачі тепла, виходячи з погодних умов.

"Ми робимо все можливе, щоб українці отримали тепло без затримок одразу після зниження середньодобової температури нижче +8°C упродовж трьох днів", – підкреслила очільниця уряду.

Особливий акцент робиться на прифронтових регіонах, де енергетична інфраструктура найбільш вразлива через обстріли. В окремих областях тепло вже почали подавати в соціальні установи: так, на Рівненщині лікарні та дитячі садки отримали опалення ще 24 вересня. У столиці ж понад 90% житлових будинків уже готові до старту сезону.

Віцепрем’єр-міністр та глава Мінрегіону Олексій Кулеба наголосив, що Україна входить у четвертий опалювальний сезон в умовах війни, тому підготовка проводиться з урахуванням усіх можливих ризиків – від локальних аварій до масштабних обстрілів. За даними міністерства, середній рівень готовності житлово-комунального господарства перевищує 95%.

У Чернігівській області підготовлено понад 93% житлових будівель, більш як 95% дитсадків, шкіл та лікарень, а також понад 92% котелень. Проведено ремонт котлів і теплопунктів, замінено понад 4 км тепломереж, створено запаси палива – зокрема вугілля та пелет.

У низці інших регіонів – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській і Херсонській – роботи ще тривають.

Окремий акцент робиться на забезпеченні базових потреб людей у разі надзвичайних ситуацій. Сьогодні в Україні діє понад 10 тисяч пунктів незламності, обладнаних генераторами та запасами пального. Вони здатні надати тепло, електроенергію, воду та зв’язок. За потреби додатково розгортатимуться пункти обігріву. Також перевіряється наявність пального для генераторів, що використовуються у ЖКГ і соціальній сфері.

Кулеба підкреслив, що всі дії уряду, обласних адміністрацій, енергетиків і рятувальників координуються задля максимальної готовності країни до будь-яких викликів.

