Готовность к любому развитию событий: украинцам рассказали, при каких условиях начнется отопительный сезон

Украина входит в отопительный сезон 2025-2026 почти полностью подготовленной: более 95% жилых домов и социальных объектов готовы к подаче тепла. Ожидается, что отопление может быть включено уже со второй половины октября, однако окончательное решение принимают местные органы власти – обычно тогда, когда средняя суточная температура в течение трех суток не превышает +8°C.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что до 15 октября все регионы страны должны обеспечить техническую готовность к старту отопительного периода. В то же время, именно местные власти будут определять даты начала подачи тепла, исходя из погодных условий.

"Мы делаем все возможное, чтобы украинцы получили тепло без задержек сразу после снижения среднесуточной температуры ниже +8°C в течение трех дней", – подчеркнула глава правительства.

Особый акцент делается на прифронтовых регионах, где энергетическая инфраструктура наиболее уязвима из-за обстрелов. В отдельных областях тепло уже начали подавать в социальные учреждения: так, в Ровенской области больницы и детские сады получили отопление еще 24 сентября. В столице же более 90% жилых домов уже готовы к старту сезона.

Вице-премьер-министр и глава Минрегиона Алексей Кулеба подчеркнул, что Украина вступает в четвертый отопительный сезон в условиях войны, поэтому подготовка проводится с учетом всех возможных рисков – от локальных аварий до масштабных обстрелов. По данным министерства, средний уровень готовности жилищно-коммунального хозяйства превышает 95%.

В Черниговской области подготовлено более 93% жилых зданий, более 95% детских садов, школ и больниц, а также более 92% котельных. Проведен ремонт котлов и теплопунктов, заменено более 4 км теплосетей, созданы запасы топлива – в частности угля и пеллет.

В ряде других регионов – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской – работы еще продолжаются.

Отдельный акцент делается на обеспечении базовых потребностей людей в случае чрезвычайных ситуаций. Сегодня в Украине действует более 10 тысяч пунктов несокрушимости, оборудованных генераторами и запасами топлива. Они способны предоставить тепло, электроэнергию, воду и связь. При необходимости будут дополнительно развернуты пункты обогрева. Также проверяется наличие топлива для генераторов, используемых в ЖКХ и социальной сфере.

Кулеба подчеркнул, что все действия правительства, областных администраций, энергетиков и спасателей координируются для максимальной готовности страны к любым вызовам.

