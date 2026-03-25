Іран отримав від США план завершення війни з 15 пунктів - The Guardian

Сполучені Штати через посередників передали Ірану проєкт мирного врегулювання, який складається з 15 пунктів і значною мірою повторює вимоги, сформульовані ще за адміністрації Дональд Трамп. План включає обмеження ракетної програми та гарантії безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними The Guardian та The New York Times, документ передбачає, що Тегеран має демонтувати ключові ядерні об’єкти — у Натанзі, Ісфахані та Фордо. Окрім цього, Ірану пропонують повністю припинити збагачення урану на своїй території та передати всі наявні запаси збагаченого матеріалу.

Читайте также: рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

Натомість Вашингтон готовий піти на зняття санкцій, пов’язаних із ядерною програмою Ірану. Крім того, США разом з Ізраїлем висловлюють готовність підтримати розвиток цивільної атомної енергетики країни, зокрема на об’єкті в Бушері, але за умови жорсткого міжнародного контролю.

Як зазначають джерела, пропозицію було передано через Пакистан. Водночас нове керівництво Ірану висуває власні умови, серед яких — вимога компенсацій за збитки, завдані під час війни.

У матеріалах ЗМІ також наголошується, що запропонований план може фактично повторювати попередні ініціативи, які Тегеран уже відхиляв. Деякі дипломати сумніваються в існуванні принципово нового документа, а також у тому, що його вже офіційно представили іранській стороні або досягли бодай попередніх домовленостей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!