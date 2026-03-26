Як пофарбувати яйця у темно-синій колір: потрібен один овоч

Підготовка до Великодня зазвичай починається завчасно: господині обирають рецепти пасок, продумують святковий декор і шукають нові способи фарбування яєць, щоб зробити їх більш оригінальними. Останнім часом дедалі більшої популярності набувають натуральні барвники. Хоча магазинні фарби приваблюють яскравими кольорами, природні варіанти вважаються безпечнішими та доступнішими.

Одним із таких способів є фарбування яєць за допомогою червонокачанної капусти. Для приготування натурального барвника використовують капусту, воду (приблизно 1,5 л), сіль (2 ст. л.), оцет (2 ст. л.) та яйця.

Спочатку капусту потрібно дрібно нашаткувати. Частину викладають на дно каструлі, зверху розміщують яйця та накривають їх рештою капусти. Після цього додають сіль і оцет, заливають усе водою так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Каструлю ставлять на вогонь, доводять до кипіння і варять яйця близько 10 хвилин.

Щоб отримати більш насичений і глибокий відтінок, яйця рекомендують залишити у відварі на кілька годин або навіть на ніч у прохолодному місці, наприклад у холодильнику. Після фарбування їх обережно протирають і за бажанням злегка змащують олією, щоб надати красивого блиску.

Водночас важливо враховувати кілька нюансів, щоб уникнути небажаного ефекту, коли яйця фарбуються не лише зовні, а й усередині. Для цього не слід використовувати яйця з тріщинами або пошкодженою шкаралупою. Також краще обирати яйця з білою шкаралупою, адже вони дають більш чисті та яскраві відтінки. Коричневі яйця можуть змінювати сприйняття кольору, надаючи йому більш приглушеного або "землистого" тону.

