Яка робота гарантує працівнику подвійний стаж: повний перелік

В Україні більшість працівників отримують трудовий стаж відповідно до фактично відпрацьованого часу. Проте для тих, хто виконує роботу в небезпечних, шкідливих або екстремальних умовах, передбачено пільговий порядок нарахування — один рік роботи зараховується як два.

Такий подвійний стаж дає можливість вийти на пенсію раніше, адже охоплює сотні професій, де умови праці мають підвищений ризик для життя та здоров’я. Про це пише Уніан.

У 2025 році цей привілей зберігається для представників професій, діяльність яких пов’язана з підземними роботами, зокрема у шахтах, метро чи інших підземних об’єктах. Подвійний стаж також нараховується тим, хто працює на підприємствах із підвищеним рівнем шуму, хімічним або радіаційним впливом. До цієї категорії належать медики, які виконують обов’язки у психіатричних лікарнях, інфекційних відділеннях або інших закладах з високим ризиком зараження.

Таке ж право мають військовослужбовці, які перебувають у районах бойових дій, працівники, відряджені до місцевостей із суворими кліматичними умовами, моряки, які проводять тривалий час у рейсах, а також рятувальники та пожежники, задіяні в ліквідації надзвичайних ситуацій.

Щоб отримати підтвердження подвійного стажу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують роботу в таких умовах. Це може бути трудова книжка, довідка з підприємства, військовий квиток або інші офіційні підтвердження. Якщо перевірка підтвердить, що людина дійсно працювала у небезпечних умовах, стаж буде зараховано за пільговою схемою — наприклад, три роки служби в зоні бойових дій можуть бути прирівняні до шести років трудового стажу.

