Яку підтримку надаватиме держава українкам після 60

У 2026 році в Україні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію стали жорсткішими. Багато громадян змушені працювати довше, ніж раніше, навіть після досягнення пенсійного віку. Водночас для певної категорії українок збереглася можливість вийти на пенсію достроково — ще до 60 років.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які саме правила діють у 2026 році та яку соціальну підтримку держава надає жінкам пенсійного віку.

Вимоги до страхового стажу у 2026 році

Пенсійний фонд України підтвердив такі норми для виходу на пенсію за віком:

У 60 років — потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу.

— потрібно щонайменше страхового стажу. У 63 роки — достатньо мати від 23 до 32 років стажу.

— достатньо мати від стажу. У 65 років — вимоги не змінилися: від 15 років стажу.

Якщо стажу не вистачає навіть кількох місяців або року, пенсію призначають пізніше. Саме тому багато людей змушені продовжувати працювати.

Дострокова пенсія для багатодітних матерів

Жінки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей, мають право вийти на пенсію з 50 років. Для цього достатньо мати не менше 15 років страхового стажу.

Ця норма закріплена в статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Звернутися до Пенсійного фонду можна за місяць до 50-річчя або протягом трьох місяців після дня народження.

Якщо подати заяву вчасно — пенсію призначать з дня досягнення 50 років.

Якщо звернутися пізніше — виплати почнуть з дати подання заяви.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Які пільги та соціальні гарантії мають пенсіонерки у 2026 році

Держава зберігає низку важливих пільг для жінок пенсійного віку (60+). Ось основні з них:

Безплатний проїзд

Пенсіонерки можуть безкоштовно користуватися міським та приміським громадським транспортом (автобуси, тролейбуси, трамваї, електропоїзди). Пільга не поширюється на метро та таксі.

Знижка 50% на ОСЦПВ (автоцивілку)

Жінки 60+ сплачують лише половину вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, якщо автомобіль має двигун до 2500 см³ або є електрокаром потужністю до 100 кВт.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонерки не сплачують земельний податок на ділянки під житловий будинок, дачу, сад, гараж або для ведення особистого селянського господарства — в межах встановлених норм площі.

Безоплатна правова допомога

Пенсіонерки мають право на безкоштовні юридичні консультації, складання заяв, скарг, представництво в суді та іншу правову допомогу.

Пільги на комунальні послуги та субсидії

Жінки, які працювали в сільській місцевості вчителями, лікарями, працівниками культури тощо, можуть отримати повну компенсацію витрат на електроенергію, газ, воду, опалення та тверде паливо (за умови, що вони продовжують проживати в селі).

Всі інші пенсіонерки мають право оформити житлову субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують обов’язковий платіж. Заяву можна подати через Пенсійний фонд або онлайн на порталі "Дія".

Нагадаємо, ми вже писали, який громадський транспорт буде платним для пенсіонерів у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!