Чи може військовий взяти відпустку за сімейними обставинами під час війни

Міністерство оборони надало роз’яснення щодо порядку отримання відпустки за сімейними обставинами під час воєнного стану — зокрема умов, тривалості та алгоритму оформлення. Відпустка з поважних причин є законним правом військовослужбовця тимчасово залишити службу, коли його присутність поруч із рідними є необхідною.

Попри обмеження воєнного часу, держава зберігає соціальні гарантії для військових і їхніх сімей. Зокрема, на період такої відпустки за бійцем повністю зберігається грошове забезпечення разом із усіма доплатами. Про це повідомдяє Міноборони.

Підстави для надання відпустки

Чіткого та вичерпного переліку причин закон не встановлює — рішення ухвалюється командиром індивідуально, залежно від конкретної ситуації. Водночас до типових підстав належать:

укладення шлюбу;

тяжка хвороба або смерть близьких родичів (подружжя, батьків, дітей, братів, сестер тощо);

надзвичайні події, як-от пожежа чи інше лихо, що зачепило сім’ю або майно;

інші виняткові обставини, коли присутність військовослужбовця є критичною.

Зазвичай ці обставини підтверджуються документами — медичними довідками, свідоцтвами чи актами. Якщо ж зібрати їх одразу неможливо, це зазначається в рапорті, і рішення можуть ухвалити без повного пакета документів.

Тривалість відпустки

У період воєнного стану така відпустка надається максимум на 10 календарних днів. Час, витрачений на дорогу в межах України, не входить до цього строку, але обмежується двома добами в один бік. Тобто загалом відсутність може тривати до 14 днів.

Кількість таких відпусток протягом року не обмежена — за наявності підстав їх можуть надавати повторно.

Як оформити відпустку

Щоб отримати відпустку, необхідно дотриматися кількох кроків:

Подати рапорт: звернення адресують командиру частини (зокрема через електронні сервіси). У ньому зазначають причину, тривалість, місце перебування та час на дорогу. Додати підтвердження: до рапорту додають наявні документи або пояснюють їх відсутність. Очікувати рішення: командир розглядає звернення з урахуванням обставин і ситуації в підрозділі. Отримати наказ: у разі схвалення видається наказ і оформлюється відпускний квиток. Повернутися вчасно: після завершення відпустки військовослужбовець має прибути до частини у визначений термін або повідомити про затримку, якщо виникли непередбачені обставини.

Право на таку відпустку закріплене законодавством України, зокрема нормами про соціальний і правовий захист військовослужбовців. Порядок її надання регулюється відповідними положеннями про проходження військової служби та підзаконними актами.

