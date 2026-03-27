rus
Українська
Война в Украине

Может ли военный взять отпуск по семейным обстоятельствам во время войны

Цихоцкая Мария

Право на такой отпуск закреплено законодательством Украины. Источник: Минобороны

Министерство обороны предоставило разъяснение о порядке получения отпуска по семейным обстоятельствам во время военного положения — в частности, условий, продолжительности и алгоритма оформления. Отпуск по уважительным причинам является законным правом военнослужащего временно покинуть службу, когда наличие рядом с родными необходимо.

Несмотря на ограничение военного времени, государство сохраняет социальные гарантии для военных и семей. В частности, на период такого отпуска за бойцом полностью сохраняется денежное довольствие вместе со всеми доплатами. Об этом сообщает Минобороны.

Основания для предоставления отпуска

Четкого и исчерпывающего перечня причин закон не устанавливает — решение принимается командиром индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. В то же время к типовым основаниям относятся:

  • заключение брака;
  • тяжелая болезнь или смерть близких родственников (супругов, родителей, детей, братьев, сестер и т.п.);
  • чрезвычайные происшествия, например пожар или иная беда, затронувшая семью или имущество;
  • другие исключительные обстоятельства, когда присутствие военнослужащего является критическим.

Обычно эти обстоятельства подтверждаются документами медицинскими справками, свидетельствами или актами. Если же собрать их сразу невозможно, это говорится в рапорте, и решения могут быть приняты без полного пакета документов.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Продолжительность отпуска

В период военного положения такой отпуск предоставляется максимум на 10 календарных дней. Время, затраченное на дорогу в пределах Украины, не входит в этот срок, но ограничивается двумя сутками в одну сторону. То есть, в целом отсутствие может длиться до 14 дней.

Количество таких отпусков в течение года не ограничено – при наличии оснований их могут предоставлять повторно.

Как оформить отпуск

Чтобы получить отпуск, необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Подать рапорт: обращение адресуют командиру части (в том числе через электронные сервисы). В нем указывают причину, продолжительность, местонахождение и время на дорогу.
  2. Добавить подтверждение: в рапорт добавляют имеющиеся документы или объясняют их отсутствие.
  3. Ожидать решения: командир рассматривает обращение с учетом обстоятельств и ситуации в подразделении.
  4. Получить приказ: при одобрении выдается приказ и оформляется отпускной билет.
  5. Вернуться вовремя: после завершения отпуска военнослужащий должен прибыть в определенный срок или сообщить о задержке, если возникли непредвиденные обстоятельства.

Право на такой отпуск закреплено законодательством Украины, в том числе нормами о социальной и правовой защите военнослужащих. Порядок ее предоставления регулируется соответствующими положениями о прохождении воинской службы и подзаконными актами.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

