На які виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю у листопаді: подробиці

Люди з інвалідністю — це громадяни, у яких через стійкі порушення здоров’я обмежена здатність до повноцінного життя. Держава зобов’язана створити умови для реалізації їхніх прав на рівні з іншими та гарантувати соціальний захист.

Пенсії для людей з інвалідністю

Пенсія призначається залежно від віку та наявного страхового стажу — від 1 до 15 років. Розмір виплати визначається за групою інвалідності:

I група — 100% пенсії за віком;

— 100% пенсії за віком; II група — 90% пенсії за віком;

— 90% пенсії за віком; III група — 50% пенсії за віком.

Виплати нараховуються з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано впродовж трьох місяців. У разі пізнішого звернення — з дати подання заяви.

Трудові права та пільги

За даними Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, працівники з інвалідністю мають низку гарантій:

їх не можуть взяти на випробувальний термін;

вони можуть розірвати строковий договір у будь-який момент;

нічні та понаднормові зміни дозволені лише за згодою і за медичними показаннями;

можливий індивідуальний графік чи неповна зайнятість.

Відпустки:

I та II група — 30 календарних днів;

III група — 26 календарних днів. Також можна оформити додаткову або неоплачувану відпустку для догляду за дитиною з інвалідністю.

Освіта та навчання

Особи з інвалідністю мають право вступати до ВНЗ і профтехучилищ за квотами або поза конкурсом. Переважне право на вступ мають діти з родин, де:

обоє батьків мають інвалідність;

один із батьків помер, а інший має інвалідність;

мати-одиначка чи батько-одинак має інвалідність.

Під час навчання зберігаються стипендія та державна соціальна допомога.

Медичні пільги

Особи I та II групи мають 50% знижку на ліки при амбулаторному лікуванні. Пенсіонери з мінімальною пенсією можуть отримати безплатні ліки за рецептом.

Держава також забезпечує протези, ортопедичне взуття, окуляри, слухові апарати, засоби пересування (зокрема електрокрісла) та путівки до санаторіїв за медичними показаннями.

Батькам дітей з інвалідністю виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності на період лікування.

Транспорт і зв’язок

Особи I та II груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий мають безплатний проїзд у міському транспорті.

З 1 жовтня по 15 травня діє 50% знижка на внутрішні авіа-, залізничні, річкові та автомобільні маршрути.

Стаціонарні телефони для осіб I та II груп встановлюють без черги. Люди з порушенням зору не сплачують за користування радіоточкою.

Пільги на комунальні послуги

Закон не передбачає автоматичних знижок на оплату житла чи комунальних послуг. Проте місцева влада може надавати субсидії малозабезпеченим громадянам з інвалідністю.

Додаткова допомога

У Дніпропетровській області люди з інвалідністю можуть отримати фінансову підтримку від фонду "Право на Захист" — для покриття витрат на опалювальний сезон 2025–2026 років.

У жовтні 2025 року підвищення або індексації пенсій не передбачається — виплати залишаться на попередньому рівні, якщо людина не має права на додаткові надбавки.

