На какие выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в ноябре: подробности
Люди с инвалидностью — это граждане, у которых из-за стойких нарушений здоровья ограничена способность к полноценной жизни. Государство обязано создать условия для реализации их прав наравне с другими и гарантировать социальную защиту.
Об этом сообщает ПФУ.
Пенсии для людей с инвалидностью
Пенсия назначается в зависимости от возраста и страхового стажа — от 1 до 15 лет. Размер выплаты определяется по группе инвалидности:
- I группа - 100% пенсии по возрасту;
- II группа - 90% пенсии по возрасту;
- III группа – 50% пенсии по возрасту.
Выплаты начисляются с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения — с даты подачи заявления.
Трудовые права и льготы
По данным Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины, работники с инвалидностью имеют ряд гарантий:
- их не могут взять на испытательный срок;
- они могут расторгнуть срочный договор в любой момент;
- ночные и сверхурочные изменения разрешены только с согласия и по медицинским показаниям;
- возможен индивидуальный график или неполная занятость.
Отпуска:
- I и II группа – 30 календарных дней;
- III группа – 26 календарных дней. Также можно оформить дополнительный или неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с инвалидностью.
Образование и обучение
Лица с инвалидностью имеют право поступать в вузы и профтехучилища по квотам или вне конкурса. Преимущественное право на поступление имеют дети из семей, где:
- оба родителя имеют инвалидность;
- один из родителей умер, а другой имеет инвалидность;
- мать-одиночка или отец-одиночка имеет инвалидность.
Во время учебы сохраняется стипендия и государственная социальная помощь.
Медицинские льготы
Лица I и II группы имеют скидку 50% на лекарства при амбулаторном лечении. Пенсионеры с минимальной пенсией могут получить бесплатные лекарства по рецепту.
Государство также обеспечивает протезы, ортопедическую обувь, очки, слуховые аппараты, средства передвижения (в том числе электрокресла) и путевки в санатории по медицинским показаниям.
Родителям детей с инвалидностью выплачивается пособие по временной нетрудоспособности на период лечения.
Транспорт и связь
- Лица I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий имеют бесплатный проезд в городском транспорте.
- С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренние авиа-, ж/д, речные и автомобильные маршруты.
- Стационарные телефоны для I и II групп устанавливают без очереди. Люди с нарушением зрения не платят за пользование радиоточкой.
Льготы на коммунальные услуги
Закон не предусматривает автоматические скидки на оплату жилья или коммунальных услуг. Однако местные власти могут предоставлять субсидии малообеспеченным гражданам с инвалидностью.
Дополнительная помощь
В Днепропетровской области люди с инвалидностью могут получить финансовую поддержку от фонда "Право на Защиту" для покрытия расходов на отопительный сезон 2025-2026 годов.
В октябре 2025 года повышение или индексация пенсий не предусматривается — выплаты останутся на прежнем уровне, если человек не имеет права на дополнительные надбавки.
