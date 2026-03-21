Названо найкращі кросовери 2026 року: топ моделей

Кросовери вже давно захопили лідерство на світовому ринку завдяки універсальності: вони комфортні в місті, практичні для сім’ї, мають достатній кліренс для легкого бездоріжжя та сучасний дизайн. У 2026 році вибір особливо великий — від компактних міських моделей до повнорозмірних семимісних гігантів.

Щоб допомогти розібратися, британське видання WhatCar склало рейтинг найкращих кросоверів року, враховуючи дизайн, ергономіку, комфорт, динаміку, оснащення та співвідношення ціна/якість.

Ось топ-10 кросоверів 2026 року за версією WhatCar з ключовими перевагами та недоліками кожної моделі:

10. BMW iX3 Переваги: великий офіційний запас ходу (близько 450 км), дуже комфортна їзда, просторий салон і багажник, інтуїтивна мультимедіа, якісні матеріали. Недоліки: є дешевші конкуренти з подібним або кращим оснащенням, комплектація дещо поступається однокласникам. iX3 побудований на тій самій платформі, що й X3, тому пропонує звичну керованість, розгін 0–100 км/год за 6,8 с і преміальний рівень комфорту. Одна комплектація, але з багатим набором опцій у базі.

9. Mercedes GLC Переваги: відмінно оснащений, витривалий плагін-гібрид із рекордним електрозапасом ходу (до 130 км), просторий салон, престижний інтер’єр. Недоліки: жорсткіша їзда, інтер’єр не здається найміцнішим, бензинові мотори гучніші за конкурентів. GLC 300e — найкращий двигун у лінійці: електрика додає миттєвої тяги та економії. Інтер’єр з м’якими матеріалами, великим екраном і атмосферним підсвічуванням створює відчуття розкоші.

8. BMW X7

Переваги: надзвичайно тихий і комфортний на трасі, неймовірно просторий і практичний салон (третій ряд для дорослих), найкраща якість збірки в класі. Недоліки: є дешевші альтернативи з подібним простором, екстер’єр сподобається не всім, немає плагін-гібридів. X7 — це повноцінний представницький позашляховик: м’яка пневмопідвіска, тиша в салоні, величезний багажник і преміальні матеріали. Дизель xDrive40d — оптимальний вибір за динамікою та економією.

7. Genesis GV60

Переваги: розкішний інтер’єр, тихий і комфортний хід, найкраща мультимедіа в класі, швидка зарядка, запас ходу до 515 км (RWD Premium). Недоліки: невеликий багажник, середній простір ззаду, камери замість дзеркал не всім зручні. GV60 побудований на тій самій платформі, що й Ioniq 5 та EV6, але перевершує їх преміальним оздобленням, фізичними кнопками та поворотним контролером мультимедіа.

6. Smart #1

Переваги: дуже приємне керування, м’який і якісний салон, високий рейтинг безпеки, офіційний запас ходу до 440 км. Недоліки: маленький багажник, нерівна їзда на низькій швидкості, ефективність могла б бути кращою. Повністю електричний Smart #1 у топовій версії Premium розганяється до 100 км/год за 6,7 с і пропонує преміальний рівень якості за відносно доступну ціну.

5. Hyundai Santa Fe

Переваги: практичний семимісний кросовер, комфортний і тихий на трасі, тривала гарантія, великий багажник (особливо в бензинових версіях). Недоліки: малий запас ходу PHEV, повільний у семимісній версії, деякі конкуренти дешевші. Santa Fe — один із найдоступніших семимісних кросоверів із престижним інтер’єром і 1.6 T-GDi Hybrid, який добре балансує економію та динаміку.

4. Ford Puma

Переваги: справжнє задоволення від керування, поєднання потужності та економії (м’який гібрид), великий багажник із практичним відсіком під підлогою. Недоліки: мало місця ззаду, слабка якість інтер’єру, конкуренти комфортніші та тихіші. Puma — найкращий вибір для щоденного кермування: спритний, економічний і з технологією м’якого гібрида.

3. Range Rover Sport

Переваги: Range Rover за меншу ціну, відмінна позашляхова підготовка, великий запас ходу PHEV, розкішний і просторий салон. Недоліки: є дешевші розкішні кросовери, конкуренти краще керуються, немає семимісного варіанту. Sport — це динамічніший і доступніший Range Rover: чітке керування, пневмопідвіска, плавні мотори та преміальний інтер’єр.

2. Volkswagen T-Roc

Переваги: комфортна та тиха їзда на трасі, висока посадка водія, великий багажник, широкий вибір двигунів. Недоліки: незручне сенсорне керування, дорогі топові комплектації, м’яке кермування. T-Roc — ідеальний компактний кросовер для тих, хто цінує високу посадку, практичність і звичну німецьку якість.

1. Kia Sportage

Переваги: базові комплектації дуже вигідні, сучасний інтер’єр, просторий салон і один із найбільших багажників у класі. Недоліки: панорамний дах обмежує простір над головою, відсутність розумних функцій для задніх сидінь, автомат повільний із негібридними моторами. WhatCar назвав Sportage найзбалансованішим кросовером 2026 року: стильний дизайн, два 12,3-дюймові екрани, комфорт, практичність і доступна ціна в базі.

