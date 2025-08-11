Очікується магнітна буря К-індексом 3,3: прогноз магнітних бур на 12 серпня

Магнітні бурі, що виникають через спалахи на Сонці, здатні впливати на атмосферний тиск. Це може викликати у чутливих людей головний біль, втому та підвищений рівень стресу.

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у найближчі дні геомагнітна активність буде змінюватися від сильної до слабкої. 12 серпня прогнозують слабку бурю із зеленим рівнем (К-індекс 3,3). Проте варто враховувати, що ці прогнози оновлюються кожні три години, тому інформація може змінитися.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Магнітні бурі спричинені потоком заряджених частинок, які після сонячних вибухів досягають магнітосфери Землі. Їхній вплив помітний, коли показники перевищують К-індекс 5, а за значення 7 або 8 можна навіть спостерігати полярне сяйво. Окрім впливу на здоров’я, вони здатні викликати перебої у роботі супутників, мобільних веж та радіозв’язку.

Щоб полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності, рекомендують дотримуватися стабільного режиму сну та харчування, вживати більше води та трав’яних напоїв, обмежити кофеїн, алкоголь і важку їжу. Прогулянки на свіжому повітрі, помірні фізичні навантаження, уникання стресових ситуацій і контрастний душ вранці допоможуть підтримати бадьорість, а тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню. Людям із хронічними хворобами варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!