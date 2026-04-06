Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз магнітних бур на 6 квітня

У понеділок, 6 квітня, очікується низький рівень сонячної активності. Геомагнітна ситуація відповідатиме К-індексу 3, що класифікується як "зелений" рівень.

Про це свідчать дані сервісу Meteoagent. Фахівці зазначають, що викид корональної маси, зафіксований 2 квітня, спричинив підвищену геомагнітну активність упродовж вихідних. Однак станом на сьогодні його вплив суттєво послабився.

Попри відносно спокійну ситуацію, метеочутливі люди можуть відчувати незначне погіршення самопочуття. До групи ризику належать літні люди, вагітні та особи з хронічними захворюваннями. Серед можливих симптомів — головний біль, запаморочення, нудота, біль у суглобах, підвищена втома та порушення сну.

