Підбірка фільмів для різного настрою: варто переглянути в компанії

Вечір, диван, улюблені солодощі та безмежний вибір фільмів. Знайома ситуація? Інколи так складно визначитися, що ж подивитися, адже стрічок з'являється все більше і більше.

Щоб полегшити ваше завдання, ми підготували для вас добірку фільмів на різний смак. Обирайте те, що вам подобається та збирайтеся у колі друзів, аби разом провести цікавий вечір.

Закохайся в мене, якщо насмілишся (Love, Simon)

Це зворушлива історія про те, як підліток Саймон Спір, який приховує свою сексуальну орієнтацію, намагається знайти свою другу половинку. Фільм торкається тем самопізнання, прийняття себе і першого кохання.

Вічне сяйво чистого розуму (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Фантастична мелодрама про пару, яка вирішує видалити з пам'яті спогади один про одного, щоб забути про невдалі стосунки. Фільм змушує задуматися про природу любові, пам'яті та щастя.

До зустрічі з тобою (Me Before You)

Трагічна романтична драма про молоду дівчину, яка стає доглядальницею для паралізованого юнака. Фільм піднімає важливі питання про сенс життя, кохання і вибір.

Вона (Her)

Фільм-антиутопія про чоловіка, який закохується в штучний інтелект операційної системи. Ця зворушлива історія змушує задуматися про природу людських стосунків та еволюцію технологій.

Секс по дружбі (Friends with Benefits)

Легка романтична комедія про двох друзів, які вирішують спробувати сексуальні стосунки без зобов'язань. Однак, як це часто буває, почуття беруть гору над розумом.

