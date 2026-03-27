Знадобляться салфетки та трохи фантазії: як зробити леопардові яйця на Великдень

Перед Великоднем багато господинь шукають прості й водночас ефектні способи декорування яєць. Один із таких лайфхаків дозволяє створити оригінальні крашанки без використання складних барвників — лише за допомогою звичайних побутових матеріалів.

Спочатку яйця потрібно ретельно протерти оцтом, щоб прибрати можливі написи на шкаралупі, після чого їх відварюють до готовності. Далі знадобляться серветки з декоративним малюнком, ножиці, пензлик і трохи молока. Про спосіб розповіла у своєму Instagram кулінарка Валерія Матрохіна.

З серветки вирізають бажаний фрагмент орнаменту. Якщо вона багатошарова, необхідно зняти верхній шар із зображенням. Після цього малюнок акуратно прикладають до яйця і за допомогою пензлика змочують молоком. Завдяки цьому серветка легко "приклеюється" до поверхні, рівномірно лягає та створює ефект ніжного декору.

Такий спосіб дозволяє отримати святкові та оригінальні крашанки без складних технік — просто, доступно і дуже ефектно.

