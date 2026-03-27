Понадобятся салфетки и немного фантазии: как сделать леопардовые яйца на Пасху

Перед Пасхой многие хозяйки ищут простые и одновременно эффектные способы декорирования яиц. Один из таких лайфхаков позволяет создать оригинальные пасхальные яйца без использования сложных красителей — только с помощью обычных бытовых материалов.

Сначала яйца нужно тщательно протереть уксусом, чтобы убрать возможные надписи на скорлупе, после чего отваривают их до готовности. Далее понадобятся салфетки с декоративным рисунком, ножницы, кисточка и немного молока.

Из салфетки вырезают желаемый фрагмент орнамента. Если многослойная, необходимо снять верхний слой с изображением. После этого рисунок аккуратно прикладывают к яйцу и с помощью кисточки смачивают молоком. Благодаря этому салфетка легко приклеивается к поверхности, равномерно ложится и создает эффект нежного декора.

Такой способ позволяет получить праздничные и оригинальные пасхальные яйца без сложных техник – просто, доступно и очень эффектно.

