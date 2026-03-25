Ракети атакували Бєлгород: пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, виникли перебої зі світлом

У ніч проти 25 березня Бєлгород та прилеглий район опинилися під ракетним обстрілом, унаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури та виникли перебої з комунальними послугами.

Про це повідомив губернатор Бєлгородська область Вʼячеслав Гладков. За його словами, удари призвели до серйозних руйнувань енергетичних об’єктів.

У результаті атаки в місті та навколишніх населених пунктах зафіксовано проблеми з електропостачанням, водою та опаленням.

