Ракеты атаковали Белгород: повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои со светом

В ночь на 25 марта Белгород и близлежащий район оказались под ракетным обстрелом, в результате чего были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и возникли перебои с коммунальными услугами.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удары привели к серьезным разрушениям энергетических объектов.

Читайте также: Дроны атаковали Ленинградскую область РФ: пылал пожар в порту Усть-Луга (фото, видео)

В результате атаки в городе и окрестных населенных пунктах зафиксированы проблемы с электроснабжением, водой и отоплением.

Напомним, дроны атаковали порт в Ленинградской области России.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!