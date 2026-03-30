Російська армія атакувала Сумщину: троє людей поранено (фото)

У Сумській області 29 березня внаслідок атаки російського безпілотника постраждали троє людей. Протягом доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів регіону.

Про це повідомили в Національній поліції України. У Миколаївській сільській громаді через удар дрона травмувалися двоє чоловіків віком 26 і 52 роки, а також 49-річна жінка.

Окрім постраждалих, зафіксовано значні пошкодження інфраструктури: зруйновано та пошкоджено житлові будинки, автозаправну станцію, господарські споруди, гаражі та один автомобіль.

