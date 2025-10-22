Російська армія здійснила масовану атаку по Україні дронами і ракетами: у Києві та Запоріжжі є поранені та загиблі (фото, відео)

Увечері 21 жовтня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по території України. Унаслідок нічного та ранкового обстрілу найбільше постраждали Київ і Запоріжжя. В Запоріжжі поранення отримали 13 людей, а у столиці та області загинули п’ятеро, серед них двоє дітей.

Про рух ворожих дронів та ракет повідомляли Повітряні сили. Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що в ніч на 22 жовтня російська армія цілеспрямовано обстрілювала енергетичні об’єкти. Через це компанія ДТЕК запровадила екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Перебої зі світлом також фіксують у Полтавській, Сумській та низці інших регіонів.

Атака на Київ і область

За оновленими даними, у Києві загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення, серед них дворічна дитина. У Київській області загинули троє – жінка 1987 року народження, 12-річна дівчинка та шестимісячне немовля.

"Країна-терорист убила молоду жінку, немовля та школярку у селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли під час ліквідації пожежі у приватному будинку", — повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Мер столиці Віталій Кличко інформував, що уламки дронів пошкодили житлові будинки у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах. У кількох місцях виникли пожежі, частково зруйновані верхні поверхи багатоповерхівок. Постраждалим надано медичну допомогу.

Атака на Київ почалася близько першої ночі та тривала кілька годин. Сили ППО знищили більшість цілей, однак уламки впали у житлових кварталах, спричинивши руйнування і займання.

Пошкодження залізничної інфраструктури

"Укрзалізниця" повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури, через що частина поїздів рухається зі значними затримками або зміненими маршрутами. Зокрема, потяг "Івано-Франківськ — Черкаси" запізнюється на дві години, а рейс "Черкаси — Київ" — приблизно на годину. Пасажирів просять стежити за оновленнями офіційних розкладів.

Обстріли Полтавщини

У Миргородському районі Полтавської області уламки та прямі влучання російських ракет пошкодили об’єкти нафтогазової інфраструктури. За даними голови ОВА Володимира Когута, жертв немає.

Наслідки ударів по Запоріжжю

Близько першої ночі вибухи пролунали й у Запоріжжі. Російські війська вдарили по міській інфраструктурі, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Спочатку повідомляли про п’ятьох поранених жінок віком від 21 до 62 років, однак зранку кількість постраждалих зросла до 13.

"Серед травм — осколкові поранення та отруєння чадним газом. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу", — уточнив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака в ніч на 22 жовтня стала однією з наймасштабніших останнім часом. Вона спричинила значні руйнування в житлових кварталах, проблеми з електропостачанням та пошкодження важливої інфраструктури у кількох регіонах України.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

